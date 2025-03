Uomini e Donne, Veronica Ursida debutta come attrice: l’annuncio con Rocco Siffredi

Novità importanti per l’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida: è pronta a debuttare come attrice. Ad annunciarlo è stata la stessa Veronica con un post sui social in cui appunto traspariva tutta la sua gioia per questa nuova esperienza: “Work in progress… ma con il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari.” Non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto se non che appunto la regista è Eleonora Puglia e che lavorerà al fianco di Rocco Siffredi, uno degli attori pornografici italiani più noti a livello internazionale.

Uomini e Donne, Gaia Gigli sulla rottura con Daniele Paudice: "Ci ho creduto da sola"/ Cosa non ha funzionato

Veronica, ex dama di Uomini e Donne, proprio nel dating show di Canale 5 aveva conosciuto Giovanni Longobardi. I due sono usciti insieme ma le cose non sono andate bene e si sono lasciati. Successivamente Veronica ha conosciuto l’imprenditore Vito Fusco ma i due da ormai un pò di tempo non stanno più insieme. Dopo una periodo buio in cui è stata anche vittima di stalking, la Ursida è pronta a voltare pagine e cambiare vita concentrandosi nel lavoro.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello si sposa? Chi è il futuro marito/ Anni difficili e la gravidanza da sola

Veronica Ursida ex di Uomini e Donne cambia vita: da vittima di uno stalker a attrice e conduttrice tv

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa a CoomingSoon, Verina Ursida ha confessato di essere stata vittima di uno stalker: “Purtroppo io ho avuto uno stalking da parte di una persona che prendeva foto mie, di mio figlio, faceva pagine… Era un follower ed è durato per un paio di anni. Mi perseguitava, me lo trovavo da tutte le parti, aveva trovato il mio numero di telefono e il mio indirizzo. È stata una cosa pesante e brutta, non ti nascondo che avevo paura. Questo è stato il momento più difficile per me da quando sono uscita da Uomini e Donne.” Adesso che il problema è sotto controllo, Veronica è pronta a voltare pagina e dopo aver condotto un programma Rai Mamme del mondo, insieme a volti noti come Carmen Russo, si è tuffata anche nel mondo della recitazione al fianco di Rocco Siffredi.