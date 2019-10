Uomini e Donne/ Veronica Ursida, è lei la dama più corteggiata! (trono over)

Veronica Ursida è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Fin dalle prime battute, la donna ha catturato l’attenzione del parterre maschile ed in molti, hanno deciso di lasciarle il numero di telefono. La bionda, intervistata tra le pagine del magazine ufficiale del dating show, ha raccontato per quale motivo ha deciso di intraprendere questa nuova avventura. “Avevo bisogno di stravolgere la mia quotidianità, di dare un taglio netto al mio passato, inoltre sono convinta che in questo programma ci siano più possibilità di conoscere bene un uomo. Al di fuori della trasmissione, quando si incontra qualcuno, ci si scambia un messaggio, si esce e poi, appena compare qualsiasi problema, si tende subito a tagliare il rapporto, mentre in questo contesto è diverso: si va un po’ oltre le prime discussioni, si ha un approccio differente con l’altra persona”, ha confidato. Veronica ha svelato di avere provato molte sensazioni durante le battute iniziali, specie dopo avere ricevuto il mazzo di fiori da parte del suo ex fidanzato che voleva riconquistarla.

Uomini e Donne: è Veronica la dama più gettonata del trono over

“In quel momento, quando mi hanno portato quei fiori, sarei sprofondata, scappata, avrei voluto andare in un posto isolato lontano da tutti…”, ha aggiunto Veronica parlando della sorpresa che le ha fatto il suo ex. “Ma poi, a mente lucida, mi sono resa conto che è stato il gesto di una persona che ha capito di avermi persa perché nel nostro rapporto tante cose non sono state fatte da parte da sua. Purtroppo ci sono persone che, una volta capito che una storia è finita del tutto, si aggrappano a qualsiasi cosa pur di vivere nella speranza di recuperare l’altro, ma quando ti avevano vicino non ti apprezzavano e non ti davano le giuste attenzioni e il giusto amore…”. La dama del trono over di Uomini e Donne ha parlato in maniera dettagliata della sua ultima storia d’amore, definendola importantissima. “E’ durata due anni, ma nell’ultimo siamo stati lontani e durante l’estate la cosa è andata scemando: io non c’ero più”. E su Armando Incarnato rivela: “È circa una settimana che sto sentendo Armando, siamo usciti una sera e abbiamo passato una serata piacevole, tranquilla. Lui è estremamente simpatico, da buon napoletano, è stato per tutto il tempo carino e gentile, ma da qui a dire che mi possa interessare sul serio ce ne passa. Di certo quando parlo con lui mi sento stimolata e sono contenta di scambiarci opinioni, pensieri e chiacchiere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA