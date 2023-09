Uomini e donne, Veronica Ursida: “La ruota gira, il karma arriva…”/ La bordata ad Armando Incarnato

Uomini e donne, Veronica Ursida si riattiva via social: il gesto sibillino

Reduce dall’incoronazione di “Il più bello d’Italia” a beneficio di Andrea Fiorillo, come lei un volto uscente di Uomini e donne, Veronica Ursida torna a pungere via social Armando Incarnato, altro volto TV del dating show. É ormai risaputo che nella ricerca dell’amore TV e streaming sulle reti Mediaset avviata a Uomini e donne, Veronica Ursida e Armando Incarnato abbiano avuto una frequentazione intima rivelatasi turbolenta. Tra alti e bassi i due protagonisti tra gli over di Uomini e donne hanno vissuto un amore intenso e piuttosto complicato, dividendo l’opinione dell’occhio pubblico tra le reaction più disparate. Come in particolare l’accusa dei detrattori lanciata ai diretti interessati di non essere interessati alla ricerca dell’amore, se non per mera visibilità e quindi un tornaconto economico e il business personali.

Veronica Ursida e la bordata allusiva ad Armando Incarnato

E, sulla scia delle anticipazioni che ora vedrebbero Armando Incarnato tra i non confermati volti partecipanti al trono over di Uomini e donne, Veronica Ursida sembra non risparmiarsi una bordata all’ex fiamma. Accade quando lei é incalzata dagli utenti nel web, tra le Instagram stories, sulle ultime news di Uomini e donne, le cui registrazioni del via alla nuova stagione in partenza a settembre vedono Armando Incarnato assente dallo studio Elios TV. E la dama sembra rimarcare la speranza nutrita dai detrattori del cavaliere, di non rivedere Armando Incarnato tra i protagonisti confermati a Uomini e donne.

“Non ci spero…-fa sapere sibillinamente la bionda dama storica al trono over di Uomini e donne-, finalmente ce lo siamo tolti dalle scatole… però mai dire mai…”. Ma non é tutto. Perché tra le altre dichiarazioni sibilline, non troppo velatamente allusive all’ex fiamma nonché forse uscita di scena da Uomini e donne quale é Armando Incarnato, poi, Veronica Ursida prosegue: “insomma la ruota gira e il karma arriva…”.

Ma quale sarà la reaction del cavaliere chiamato sibillinamente in causa? Che Armando Incarnato sia realmente ormai fuori dal dating show delle reti Mediaset? Chissà.

