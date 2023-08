Uomini e donne, Veronica Ursida: “Non vedo l’ora di riabbracciarti…”/ Le reazioni alla dedica d’amore

Uomini e donne, Veronica Ursida svela il suo amore a mezzo social: la rivelazione intimista

Reduce dal nuovo debutto nel ruolo di madrina coperto a “Il più bello d’Italia”, Veronica Ursida torna a catalizzare l’attenzione su di sé svelando il suo più grande amore. Riattivatasi a mezzo Instagram, tra le righe nella caption che correda un post intimista, la dama storica alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne scrive delle righe molto sentite nella rivelazione del suo amore: “1 mese fa eravamo qui ad #abudhabi durante il nostro viaggio insieme ed oggi con immensa gioia tornerai da me Cuore Mio! E chissà quanto sarai ancora più cresciuto FRA!”.

Veronica Ursida torna ad attivarsi a Uomini e donne?

A quanto pare, il messaggio d’amore virale del momento é indirizzato al figlio primogenito, Francesco, che la popolare dama di Uomini e donne aveva da una relazione finita in passato. Tuttavia, dal momento che la dama e wedding planner di successo si direbbe sentimentalmente single, non si esclude una re-entry al trono over di Uomini e donne da parte di Veronica Ursida. Intanto, nel nuovo post di sfogo intimista, a cuore aperto, la biondissima Veronica Ursida così prosegue il suo messaggio d’amore, lasciando intendere che a breve potrebbe riabbracciare il figlio, a distanza di tempo dall’ultimo loro indimenticabile e profondo abbraccio : “Non vedo l’ora di riabbracciarti ♥.. io #happy !!!!! #vitadamamma #lifemum TUTTO L’AMORE CHE HO “.

Parole particolarmente sentite, quelle rilasciate sul re dei social da parte di Veronica Ursida e che tuttavia rendono testimonianza social che il cuore della dama non sia sentimentalmente impegnato con un nuovo amore, oltre quello incondizionato come madre, che la vincola al figlio primogenito. E le reaction del web non mancano, tra i commenti social più disparati: “che belli”, si legge tra i messaggi di esultanza e i più empatici, poi non mancano le critiche che tacciano la scelta del giovane di tingersi la chioma di biondo platino “Ma perché hai fatto tingere i capelli a tuo figlio? Era così bello prima, al naturale”.

E, intanto, Belen Rodriguez insieme al mio Elio Lorenzoni rompono il silenzio mediatico sulla loro nuova lovestory, che infiamma il gossip made in Italy…











