Uomini e donne, Veronica Ursida rientra al trono over?/ L’indizio che insinua il dubbio

Uomini e donne, Veronica Ursida debutta al Festival del Cinema di Venezia: il ritorno al trono over é all’orizzonte?

Dopo aver incoronato “Il più bello d’Italia”, Veronica Ursida potrebbe molto presto tornare a intrattenere l’occhio pubblico di Uomini e donne, tra gli over. Reduce dalla presentazione del premio assegnato al corteggiatore uscente al trono classico Andrea Foriglio, l’ex dama del trono over torna al centro dell’attenzione mediatica, in quanto chiamata a presenziare alla 80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

La mostra internazionale del Cinema accoglie le personalità e le opere di spicco in ogni campo in una cerimonia di premiazione volta a fare luce sull’importanza dell’arte e l’influenza comunicativa del grande schermo. E nell’ambito della rinnovata Mostra del Cinema, così come lei stessa rende noto tra le Instagram stories, Veronica Ursida é chiamata il 3 settembre al ritiro di un prestigioso premio e non solo, il che potrebbe rivelarsi il grande indizio di un imminente ritorno al piccolo schermo, che in passato la vedeva debuttare nel mondo dello showbiz avviando la ricerca dell’amore nello studio Elios di Uomini e donne.

Veronica Ursida é un cuore single?

Nei giorni veneziani, non solo calcherà l’ambito carpet delle star in Laguna, Veronica Ursida verrà insignita anche con il riconoscimento International del premio “Younger’s in Movie – Un volto per il cinema made in Italy”. La consegna é prevista nella Sala degli Specchi dell’Ausonia Hungaria Hotel nell’ambito del panel “Festival del Cinema: le opportunità sul territorio italiano”. In occasione del Festival dove é prevista la sua presenza in eventi come l’Hollywood Celebrities Lounge per la presentazione del 12esimo International Tour Film Festival, nei giorni in cui sale l’attesa per la nuova stagione TV in onda sulle reti Mediaset di Uomini e donne al via a settembre 2023, Veronica Ursida potrebbe dare voce al progetto di un suo podcast in cantiere.

Che tra un impegno e l’altro, la bionda mamma single dagli occhi di ghiaccio possa segnare una re-entry al trono over di Uomini e donne, complice l’influenza mediatica che lei continua ad esercitare, non si direbbe quindi un’ipotesi azzardata. Anche perché a quanto pare il cuore della bella e brava bionda, Veronica Ursida, si direbbe single.

