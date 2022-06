Uomini e donne verso il ritorno in tv/ Chi è confermato al trono classico e over

Uomini e donne, la stagione 2022-2023 è ai nastri di partenza: le possibili conferme e non

A pochi giorni di distanza dalla puntata epilogo dell’ultima stagione di Uomini e donne, andata in onda il 1° giugno 2022, continuano a rincorrersi voci continue sui protagonisti della nuova stagione in arrivo del dating show di Canale 5 rispetto alle possibili conferme e non conferme dei protagonisti del trono classico e il trono over. In vista della nuova stagione di Uomini e donne, il cui via è previsto per il mese di settembre 2022 su Canale 5, è possibile fare delle previsioni sui papabili ritorni al dating-show, in programma, nell’attesa nuova stagione tv di Uomini e donne per i beninformati del web. Stando a quanto riprende Gossip e tv, nonostante voci circolanti in rete vedrebbero Gemma Galgani in procinto di dire addio al trono over, dove da diversi anni lei si attiva alla ricerca dell’amore, la dama torinese sarebbe invece tra i personaggi tv favoriti alla conferma al trono over di Uomini e donne.

Ida Platano "Non mi sono amata come meritavo"/ La dama cita Tina Cipollari

Stesso discorso vale per gli ex storici del programma Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimi, in seguito ad un’ultima cena rivelatasi fallimentare per Ida, in quanto la dama si sarebbe aspettata l’inizio di un vero e proprio ritorno di fiamma con il cavaliere, che avrebbe disatteso le sue aspettative non riservandole un bacio nonostante l’invito all’esterna, la bresciana e il cavaliere sono super quotati ad un rientro in trasmissione per un prosieguo di un ulteriore tentativo di ricongiungimento tra loro. Nel caso in cui tornassero al trono over, non mancherebbero per i due occasioni di fare la conoscenza di nuovi pretendenti.

Uomini e donne, Gemma Galgani chiude con Giovanni?/ Lui la definisce "cicciottella"

Sempre per ciò che concerne la stagione 2022-2023 del trono over di Uomini e donne in arrivo, invece si fanno incerte le conferme Biagio Di Maro, Fabio Nova e Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta. Quasi improbabile si direbbe invece che al trono over non possano confermarsi Armando Incarnato, Pinuccia ed Alessandro, che potrebbero finire nuovamente al centro delle trame della trasmissione.

Chi potrebbe rientrare in studio, tra gli altri personaggi tv

Le voci in circolo, rispetto alle possibili conferme e non conferme dei protagonisti di Uomini e donne per la stagione 2022-2023 non mancano poi neanche per la quota trono classico. Rispetto alla stagione appena conclusasi potrebbero tornare al dating-show nelle vesti di corteggiatori o come eredi al trono classico, Federica Aversano, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Quest’ultimi sono i più quotati al rientro in trasmissione tra le non scelte degli ultimi troni, i cui tronisti uscenti dal programma sono rispettivamente Matteo Ranieri, Luca Salatino e Veronica Rimondi. La fascinosa napoletana ha provato a stregare Matteo senza riuscirci, dal momento che la scelta dell’ex di Sophie Codegoni è ricaduta su Valeria Cardone. La capitolina, nonostante abbia dichiarato di provare amore verso Luca ha dovuto ingoiare il rospo della scelta dello chef ricaduta sull’avversaria italo-egiziana, Soraia Cerino. E Andrea, nonostante sentisse molto vicina la tronista uscente, non ha nascosto di nutrire delusione verso Veronica per la scelta di uscire da Uomini e donne in coppia con l’avversario, Matteo Farnea.

Uomini e Donne, Fabio Antonucci vs Riccardo Guarnieri "Falso"/ E su Ida Platano...

Per ciò che concerne la quota opinionisti e quindi anche la conduzione, può dirsi più che certo, salvo stravolgimenti repentini del dating-show, che Maria De Filippi non si riconfermi al timone di Uomini e donne e che Gianni Sperti e Tina Cipollari non vengano confermati come opinionisti in trasmissione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA