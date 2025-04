Uomini e Donne, Vincenzo contro Agnese dopo la rottura: “Poca chiarezza, dov’è il carattere?”

È finita nel peggiore dei modi la frequentazione di Vincenzo La Scala con Agnese De Pasquale a Uomini e Donne. Il cavaliere è un volto storico del programma, in passato ha conosciuto e frequentato Ilaria Volta ma la loro relazione non è durata. E così pochi mesi dopo Vincenzo ha deciso di ritornare nel parterre del Trono Over per conoscere meglio Agnese De Pasquale. Tuttavia nonostante sembrava che c’era dell’interesse reciproco, nella puntata di ieri 10 aprile 2025 del dating show di Canale 5 la dama ha deciso di chiudere la frequentazione dopo aver sentito la sua ex che l’ha messa in guardia ed il giudizio negativo degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti su di lui.

Adesso dopo aver lasciato il programma e la fine della sua frequentazione con la dama, Vincenzo La Scala ha attaccato Agnese De Pasquale con un lungo sfogo sui social: “I pali si prendono però quello che fa più male, che lascia un pochino più perplessi è sempre lo stesso discorso cioè la poca chiarezza, poca chiarezza nel senso che molti discorsi molti preamboli….e poi ‘ho sentito la ex’, cosa che non esiste perché se una sta uscendo con una persona figurati se va a sentire la ex di quella persona. ‘Ho sentito gli opinionisti’… allora dove caz*o lo hai il carattere? Se sei una donna di carattere tira fuori il carattere..”



Vincenzo La Scala attacca Agnese De Pasquale: “Lei è interessata solo ad una cosa”

E non è tutto perché il lunghissimo sfogo di Vincenzo contro Agnese è continuato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, contattato da L’Architetto, si è lasciato andare ad un attacco senza mezzi termini. “Ci siamo trovati subito in sintonia sotto ogni aspetto, tanto da stabilire un contatto immediato. Fino a cinque minuti prima di arrivare al centro studio mi confermava l’albergo per la sera stessa. Anche il ristorante dove volevamo andare la sera prima”. ha premesso Vincenzo lasciando intendere che tutto andasse bene fino a poco prima della registrazione: “Arrivati al centro studio, è avvenuto un cambiamento.” Ed infine ha lanciato un altro attacco: “Lei sapeva benissimo che io, per continuare con lei, non accettavo che frequentasse altri almeno inizialmente, in modo da potersi conoscere meglio e sfruttare il poco tempo a disposizione. Ma lei non poteva rinunciare a frequentare i centri studio. Questo è quanto!”. Insomma, secondo il cavaliere Agnese era più interessata alle telecamere ed alla notorietà che non a conoscere realmente qualcuno e per questo ha deciso di troncare la frequentazione. Arriverà la replica della dama?