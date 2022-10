Uomini e Donne, Vittoria Deganello incinta ma non si conosce il padre: la sorella dell’ex/ “Se parlo io…”

Vittoria Deganello, frecciata di Nicole: “Se parlo crollano i palazzi”

Vittoria Deganello è rimasta incinta di una bellissima bambina, ma porterà avanti la gravidanza da sola. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha un fidanzato a sostenerla ed è giallo su chi sia il padre della figlia. Prima era legata al calciatore Alessandro Murgia che, secondo i rumor, potrebbe essere il padre della piccola in arrivo.

Vittoria Deganello non ha smentito e neanche confermato le voci sul calciatore di cui non si hanno conferme. Un’utente scrive a Nicole, la sorella del calciatore, con le seguenti parole: “Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”. A questo punto arriva piccata la risposta della sorella di Alessandro Murgia, che dichiara: “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo“.

Vittoria Deganello e la dedica alla sua famiglia: “Siete stati il mio pilastro”

Vittoria Deganello ha da poco organizzato un gender reveal party, per svelare il sesso del bambino. L’ex volto di Uomini e Donne avrà una femminuccia, ma non ha un compagno che condivida con lei questa gioia. Non è sola, però, con lei sua sorella Federica e la sua famiglia che la sostengono ogni giorno.

“Un grazie speciale va a te @federicadeganello che da quando sono rimasta sola sei stata il mio pilastro, il mio punto di riferimento, una spalla sulla quale piangere e potersi lasciar andare e mi bastava fossi al mio fianco per farmi sentire meglio.. mi hai guidata in questo percorso e ogni giorno con la tua dolcezza lo fai.. mi hai aiutata a capire con lucidità tante cose e a prendere decisioni con coraggio consapevolezza e maturità.

Hai organizzato tutto questo nei minimi dettagli e con la semplicità che ci contraddistingue con tutto l’aiuto delle persone più importanti della mia vita.. la mia famiglia e le mie amiche.. SIETE SPECIALI.. non smetterò mai di ringraziarvi“.

