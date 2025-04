Ogni puntata di Uomini e Donne offre sempre qualche spunto che coglie di sorpresa gli appassionati; per quanto i percorsi possano essere noti ai fan, spesso le divergenze portano a percorsi imprevisti. Ciò che è emerso oggi nel bel mezzo della messa in onda ha però poco a che vedere con le dinamiche sentimentali; sfociano, piuttosto, nelle aule di tribunale. Al centro dell’attenzione Sabrina e Giuseppe, con la prima che si è letteralmente sfogata lasciandosi andare ad una rivelazione choc sul cavaliere e con riferimento a Tina Cipollari: ma che cosa è successo?

Il rapporto tra Sabrina e Giuseppe a Uomini e Donne è ormai tutt’altro che prossimo a decollare; lo si evince dalla rivelazione choc di oggi che come anticipato chiama in causa addirittura Tina Cipollari. Come racconta Novella 2000, la donna – lamentandosi del comportamento del cavaliere – avrebbe chiesto ad un certo punto di liberarsi di una sorta di fardello: “Maria, posso dire una cosa? Non me la tengo più!”. Tutti, incuriositi, hanno atteso in silenzio il racconto in questione e in molti sono rimasti attoniti una volta appurato che la questione era riconducibile proprio alla storica opinionista, Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Sabrina ‘incastra’ Giuseppe: “Volevo denunciare Tina”, e lui conferma…

In alcune puntate passate, come spiegato da Sabrina, Tina Cipollari si sarebbe resa protagonista di qualche commento piccato nei confronti di Giuseppe. A questo punto il cavaliere di Uomini e Donne – come raccontato dalla dama in puntata – “Ha preso il libro del penale perché voleva denunciarti per questa cosa!”. La storica opinionista sembrava non poter credere alle proprie orecchie; eppure, Giuseppe ha perfino confermato e aggiunto: “In realtà la legge la conosco bene, non avevo bisogno di alcun libro”. Anche Maria De Filippi ha tentato di andare in fondo alla questione, evidentemente divertita e al contempo incuriosita dalla clamorosa rivelazione di Sabrina a proposito di Giuseppe finchè la conversazione non è poi sfociata in altri temi.