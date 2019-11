Uomini e Donne/ Volto storico commenta i giovani: ma vincono i senior (trono over)

Daniela Rinaldi, chiamata amichevolmente “Danielona” è lo storico volto di Uomini e Donne, senza peli sulla lingua. Tra le più attive del pubblico parlante, la donna intervistata tra le pagine del Magazine ufficiale dello show, ha parlato dell’evoluzione del dating show: “Sotto i miei occhi ho visto il programma rimodellarsi tante volte. Ho assistito a tanti cambiamenti e il tronista del passato non è più quello di oggi: le persone conoscono bene il programma, le dinamiche e il favore del pubblico che ricevono appena finiscono il loro percorso, perciò non sempre si presentano con le migliori intenzioni. Oggi noi telespettatori non solo ci lasciamo coinvolgere dalla trasmissione, ma studiamo con attenzione i protagonisti, essendo diventati tutti più sospettosi in merito alla loro sincerità”. La voce parlante sostiene che ad oggi è difficile riuscire a prenderli in giro, pur trovando quello più scaltro e quello meno: “Non sono più i tempi degli esordi con Costantino Vitagliano e Daniele Interrante, anche se Daniele non l’ho mai sopportato: credeva di essere un uomo formato quando era appena un ventenne”.

Uomini e Donne Over, dame e cavalieri fanno il pienone di consensi

L’opinionista di Uomini e Donne, dopo avere parlato dei tronisti giovani, ha raccontato di essere “negata” con i social: “Mia nipote ha provato a mettermi si Instagram, ma non ci capisco niente. Lei mi vorrebbe a caricare dei miei video mentre sono ai fornelli, ma io non ne capisco l’utilità. Preferisco le vecchie e buone abitudini, e ascoltare le persone guardandole negli occhi. […] Sa, penso che in questi anni le persone abbiano colto e apprezzato la mia sincerità. Non mi sono mai tirata indietro nel dare le mie opinioni e l’ho fatto senza filtri, anche nei miei modi sopra le righe. Mi esponevo in studio, ma poi le stesse frasi che usavo in TV le dicevo anche a tavola parlando con i miei familiari. Non mi sono mai preoccupata di essere ripresa da una telecamera. A oggi, quando mi espongo, credo che le persone mi riconoscano un’esperienza e si fidino. Tante volte ho avuto ragion in passato e altre mi sono dovuta ricredere”. Nel frattempo, per quanto riguarda le dinamiche del dating show, il trono over continua ad andare meglio del trono classico, ecco i dati auditel degli amici senior in riferimento alle puntate della scorsa settimana: “Al primo posto c’è la puntata di mercoledì che ha attirato 3.045.000 spettatori davanti al piccolo schermo con uno share pari al 24.3%. – si legge su Isa&Chia – Sempre sul podio, al secondo posto, troviamo la puntata di martedì che ha collezionato il 23% di share con 3.142.000 di spettatori. Al terzo posto, infine, la puntata di lunedì che è stata premiata con il 22.3% di share ed è stata vista da 3.053.000 spettatori”.

