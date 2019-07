“Uomini e donne” vs Polizia/ Mennoia e Nilufar odio sull’agente che spara al pitbull

View this post on Instagram

So già che questo video vi farà rabbia ma vi chiedo se vorrete commentate di moderare i termini grazie..ps il cane è morto .Lui è l’ennesima vittima dell’ignoranza e della crudeltà umana. L'uniforme non può dare la licenza di uccidere. E’successo ancora una volta. E ancora una volta con una pistola d’ordinanza. Questa volta è stato ucciso un pitbull a Napoli per mano di un agente di Polizia. Non servono parole, parla il video, parlano i fatti. Un atto gravissimo, insensato e crudele che sta suscitando l’indignazione di tutte le persone dotate di sensibilità e buon senso. Il buon senso e la sensibilità che sono mancatiall’agente che ha sparato ben 2 colpi contro il cane. Un primo colpo e poi un secondo per ucciderlo. La morte di questa creatura non passerà sotto silenzio. Con la nostra denuncia pretendiamo una risposta ferma dalla giustizia. Un agente di Polizia non può macchiarsi di una uccisione così cruenta e immotivata, dimostrando un totale disprezzo per la vita di un essere vivente. Un gesto inammissibile che denota, oltretutto, una totale impreparazione alla gestione di situazioni del genere, … che dovrebbero invece far parte del bagaglio formativo delle forze dell'ordine e che tanti agenti, purtroppo, dimostrano di non avere. @legadelcane #giustizia sono riuscita a vederlo solo una volta..vi chiedo di condividere con me grazie