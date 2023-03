“Uomini potranno partorire”/ Clinica choc in Serbia: “trapianti ovuli, pene e…”

A Belgrado, in Serbia, c’è una clinica specializzata nel cambio del sesso, dove il medico che gestisce il centro lavora per essere il primo al mondo a far partorire gli uomini. Si tratta del dottor Miroslav Djordjevic, che spiega agli inviati di Fuori dal Coro quale sia il suo obiettivo, parlando con loro nel corso di un’operazione di cambio del sesso da donna a uomo: “Oggi abbiamo rimosso l’utero e le ovaie del paziente. Il nostro scopo è conservarli così da poterli impiantare in qualcun altro un giorno. Ma non solo questo, anche ad impiantare il pene alle donne che vogliono diventare uomini“.

Il medico racconta inoltre i dettagli inquietanti dell’operazione che sta portando avanti: “Abbiamo tolto i genitali interiori, l’utero e le ovaie. In seguito abbiamo tolto anche la vagina. Poi ho creato i testicoli con un impianto di silicone e il fallo usando una parte di schiena del paziente. Il membro funzionerà come uno normale”.

Il dottor Miroslav Djordjevic: “Vogliamo far partorire gli uomini”

L’obiettivo della clinica del dottor Miroslav Djordjevic è proprio quello di permettere agli uomini di portare avanti una gestazione, come spiega il medico a Fuori dal Coro: “Un uomo che vuole diventare donna potrà partorire? Stiamo lavorando su questo, sul trapianto di ovulo per permettere loro di dare un figlio. Non bisogna far differenza tra la razza, il colore della pelle e nemmeno questo. Non c’è differenza tra donne naturali e trans. Stiamo cercando di fare in modo che sia possibile in futuro far partorire gli uomini”. Dunque, non solo cambio sesso: il prossimo passo sarà quello di permettere agli uomini di mettere alla luce figli.

In una intervista a “La Stampa” nel novembre 2022 lo stesso chirurgo-star che opera pazienti in arrivo da ogni parte del mondo lanciava il suo progetto-distopico di un “nuovo mondo” dove i “diritti” prevarranno sempre: il professore stava lavorando alla creazione di un clitoride usando un lembo del glande e inoltre userà lo scroto per dare la forma alle labbra della nuova vulva. Raccontava così al giornalista de “La Stampa” “Il bello è che questo clitoride sarà completamente sensibile! Nel novanta per cento dei casi, i miei pazienti riescono ad avere una vita sessuale normale e a raggiungere l’orgasmo”. Secondo il prof. Djordjevic, “i diritti non si possono fermare, è solo questione di tempo. Né chiese, né governi possono arginare una pulsione naturale”.













