Uomini selvaggi, film su Rete 4 diretto da Blake Edwards

Martedì 11 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western dal titolo Uomini selvaggi (titolo originale: Wild Rovers). Si tratta di una pellicola del 1971 diretta dal regista statunitense e premio Oscar alla carriera Blake Edwards, pseudonimo di William Blake Crump, più conosciuto per le sua commedie brillanti diventate dei cult, come Colazione da Tiffany.

Il film Uomini selvaggi è stato prodotto in collaborazione con la famosa società MGM (Metro Goldwyn Mayer) ed è interpretata da William Holden, Ryan O’Neal, Karl Malden, Lynn Carlin, Tom Skerritt, Joe Don Baker, James Olson, Leora Dana, Moses Gunn e Victor French. Le musiche sono del celebre compositore e direttore d’orchestra Jerry Goldsmith vincitore del premio Oscar miglior colonna sonora nel 1977 per Il Presagio e noto per le colonne cinematografiche di Star Trek, Rambo, Il pianeta delle scimmie e Mulan.

La trama del film Uomini selvaggi: il sogno infranto di una vita migliore

In Uomini selvaggi, il cowboy anziano Ross Bodine (William Holden) lavora nel Montana insieme al giovane Frank Post (Ryan O’Neal) presso il ranch del mandriano Walt Buckman (Karl Malden). Nel frattempo, il pastore Hansen lì vicino vive una faida di lunga data con lo stesso Buckman.

Ross, stanco di condurre una vita così modesta e usurante, sogna di andare a vivere in Messico. Frank, allora, gli suggerisce la soluzione definitiva per mettere fine alle difficoltà: rapinare una banca.

Bodine, disperato per le condizioni economiche precarie, accetta la proposta. I due, rubando una somma pari a 36.000 dollari, marciano verso il Messico con la speranza di dare inizio a un’esistenza migliore.

Al loro inseguimento si lancia un gruppo di uomini guidato dai due figli di Buckman: l’iroso John e l’accomodante Paul. Frattanto la coppia fuggiasca giunge in Arizona a fare provviste. Ross ne approfitta per una prostituta e Frank si dà al poker. Un giocatore ribelle non gradisce la grossa vincita di Frank e gli spara a una coscia. Ross sopraggiunge in aiuto lasciandosi alle spalle alcuni morti.

Nonostante le cure prodigategli dall’amico fidato, le condizioni di Frank Post peggiorano conducendolo drammaticamente alla morte. John e Paul, grazie a uno sceriffo di Tucson, vengono a conoscenza della sorte del padre. Il secondo vorrebbe tornare indietro, ma John desidera vendetta ed è ossessionato dall’idea di catturare i rapinatori.

Ross Bodine affronta da solo i figli del mandriano e viene ucciso. Alla fine, nauseato dall’intera faccenda e profondamente dispiaciuto di aver dovuto sparare a un uomo come Ross, Paul parte lasciando John intento a trascinare il cadavere del rapinatore.

La pellicola si conclude con un commovente flashback di Ross e Frank che cercano di tenere a bada un cavallo imbizzarrito.