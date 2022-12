Uomini Selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden

Uomini Selvaggi, film di Rete 4 diretto da Blake Edwards

Uomini Selvaggi va in onda oggi, domenica 18 dicembre, nella fascia pomeridiana alle ore 16:35 su Rete 4. La pellicola è un western del 1971 con musiche di Jerry Goldsmith. Il film, dalla durata straordinaria di 136 minuti, durava in origine tre ore, poi ridotte a poco più di due.

2 Cavalieri A Londra/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson

La pellicola è diretta da Blake Edwards, che ne è anche il produttore per la Metro Goldwyn Mayer. Uomini Selvaggi (Wild Rovers, in lingua originale) riunisce un grande cast, con attori del calibro di William Holden, che ha vinto nel 1954 un premio Oscar per il suo ruolo in Stalag 17 – L’Inferno dei Vivi, Ryan O’Neal ovvero il Redmond Barry Lyndon di Stanley Kubrick e Karl Malden, con la partecipazione di Lynn Carlin. Blake Edwards è stato un brillante commediografo e ha raggiunto il successo negli anni Cinquanta, cimentandosi in diversi generi nella sua carriera, dal il western e al musical. Nel cast di Uomini Selvaggi, ha diretto William Holden nel ruolo del vecchio Ross Bodine e Ryan O’Neal nel ruolo del giovane cowboy Frank Post.

La Marcia Nuziale, Suggellato da un bacio/ Su Rai 2 il film con Josie Bissett

Uomini Selvaggi, la trama del film

Leggiamo la trama di Uomini Selvaggi. Ross e Frank (William Holden e Ryan O’Neal) sono due cowboy che lavorano per il signor Buckman (Karl Malden) in una fattoria: insoddisfatti delle loro vite, cercano di cambiare la sorte rapinando una banca. Dopo aver rubato migliaia di dollari, scappano in Messico, dove progettano di iniziare una nuova vita. Ma sulle loro tracce ci sono John e Paul, i figli del signor Buckman, e un gruppo di uomini decisi ad arrestare la loro corsa. Giunti al confine, però, tutti si arrendono e saranno solo John e Paul a continuare l’inseguimento, seguendo Ross e Frank nelle loro tragiche disavventure, fino all’epilogo finale.

La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner

Chi è William Holden?

William Holden, nel cast di Uomini Selvaggi, esordisce a Hollywood nel 1938, recitando in Prison Farm e appena un anno dopo ottiene il suo primo ruolo da protagonista in Passione, dove interpreta un pugile combattuto. Il grande successo arriva però nel 1950, quando interpreta Joe Gillis in Viale del Tramonto accanto a Gloria Swanson. La sua movimentata vita privata lo portò in Italia, dove fu implicato in un incidente stradale, ma viaggiò molto arrivando anche in Svizzera e in Africa; compagno di Audrey Hepburn nel 1954, ebbe due figli dall’attrice Brenda Marshall. Ryan O’Neal, cresciuto in una famiglia di artisti, ha ricevuto una candidatura al premio Oscar per il ruolo di Oliver Barrett in Love Story di Arthur Hiller nel 1970 e inoltre è famoso per la sua interpretazione in Barry Lyndon di Stanley Kubrick nel 1975. Karl Malden si fa conmoscere sul piccolo schermo nel corso degli anni Settanta, grazie al ruolo di Mike Stone ne Le Strade di San Francisco, mentre al cinema l’abbiamo visto in Un Tram Che Si Chiama Desiderio del 1951 (che gli ha fatto vincere un premio Oscar come miglior attore non protagonista), poi nel film di Marlon Brando I Due Volti della Vendetta del 1961 e di nuovo in Pazza, di Martin Ritt, del 1987. Lynn Carlin esordisce nel film Volti (1968) e riceve subito una candidatura all’Oscar per la sua interpretazione; la rincontriamo qualche anno più tardi, ne 1971, sul set di Taking Off di Miloš Forman, mentre nel 1979 è sul set di Baci Da Parigi di Willard Huyck.











© RIPRODUZIONE RISERVATA