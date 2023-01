Uomini selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden

Uomini selvaggi, film di Rete 4 diretto da Blake Edwards

Uomini selvaggi è un western del 1971 che va in onda a partire dalle 16,45 su Rete 4 oggi, 3 gennaio. La regia del film è di Blake Edwards, il cast comprende gli attori: Karl Malden, William Holden, Ryan O’Neal, Tom Skeritt, Lynn Carlin e Joe Don Baker. Le musiche del film Uomini selvaggi sono di Jerry Goldsmith, un grande compositore statunitense più volte candidato all’Oscar e che vinse la statuetta nel 1975 per il film Il presagio. Il regista Blake Edwards è anche sceneggiatore e produttore della pellicola.

Per il regista, Blake Edwards, Uomini selvaggi è la prima pellicola western, infatti è diventato famoso grazie a numerose commedie brillanti. William Holden è stato uno dei più grandi attori dell’epoca d’oro di Hollywood, infatti, l’American Film Institute lo ha inserito al 25 posto fra le più grandi star del cinema.

Tra i ruoli più importanti vanno ricordati: Sabrina, L’amore è una cosa meravigliosa, Il mondo di Suzie Wong e Viale del tramonto. Ha vinto l’Oscar come migliore attore nel 1954 per la sua interpretazione in Stalag 17. Karl Malden è stato fra i più grandi caratteristi del cinema e va ricordato anche per il suo ruolo nella serie cult Le strade di San Francisco, accanto ad un giovanissimo Michael Douglas. Ryan O’Neal è un attore statunitense noto soprattutto per il grande capolavoro Love Story, film per il quale ha ottenuto la candidatura all’Oscar e ha vinto il David di Donatello. Lo ricordiamo anche in Paper Moon accanto a sua figlia Tatum. L’attore è stato sposato con la collega attrice Farraw Fawcett, star della serie televisiva Charlie’s Angels.

Uomini selvaggi, la trama del film

La narrazione del film Uomini selvaggi è incentrata su due cowboy, uno anziano e l’altro più giovane che lavorano entrambi nella stessa fattoria conducendo una vita fatta di stenti e di rinunce. Un bel giorno, stanchi della monotonia della loro esistenza decidono di accordarsi per svaligiare una banca.

I due, nonostante dilettanti, riescono nel loro intento e si impadroniscono di un ingente bottino pari a circa 36 mila dollari. Entusiasti della loro impresa si incamminano verso il Messico dove desiderano iniziare una nuova vita. I loro piani vengono ostacolati da un gruppo di persone che decide di inseguirli e tra di loro ci sono anche i due figli del loro padrone.

I due cowboy, nonostante le fatiche della lunga marcia riescono ad arrivare a destinazione, mentre tutti i loro inseguitori, tranne i due fratelli si ritirano dalla ricerca. Purtroppo per i due alleati il destino riserva una brutta sorte, in quanto entrambi perdono la vita.











