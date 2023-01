Uomini selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden

Uomini selvaggi, film di Rete 4 diretto da Blake Edwards

Uomini selvaggi va in onda oggi, 15 gennaio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.35. Si tratta di un film western con protagonisti William Holden, Karl Malden, Ryan O’Neal, Tom Skeritt, Lynn Carlin e Joe Don Baker. Un’avvincente pellicola del 1971, diretta da Blake Edwards, che è anche lo sceneggiatore e produttore dell’opera, che tra l’altro era la prima volta che girava un western. Le musiche di Uomini selvaggi sono di Jerry Goldsmith, compositore più volte candidato all’Oscar e che vinse la famosa statuetta nel 1975 con il film “Il presagio”. Il protagonista William Holden è stato uno degli attori d’oro di Hollywood, vincitore di un premio Oscar e stato inserito dall’American Film Institute al 25 posto fra le più grandi star del cinema.

Gremlins 2: la nuova stirpe/ Su Italia 1 il sequel del film cult con i mostriciattoli

Tra i film più noti in cui ha recitato ci sono: Sabrina, L’amore è una cosa meravigliosa e Viale del tramonto. Karl Malden è famoso per aver preso parte alla serie cult Le strade di San Francisco, insieme a Michael Douglas. Ryan O’Neal è conosciuto per Love Story. Uomini Selvaggi è l’unico film western realizzato da Blake Edwards, specializzato in commedie brillanti. Il film aveva una durata di tre ore, che sono state ridotte durante il montaggio contro la volontà di Edwards. Tra gli errori presenti nel film, c’è una scena in cui i due protagonisti vengono trascinati dal cavallo mustang nella neve, che si ferma perché stanco e inizia a impennarsi quando i due tentano di fermarsi. In un’inquadratura il cielo è pieno di nuvole, nelle altre invece è libero e azzurro.

John Q/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington

Trama di Uomini selvaggi

Leggiamo la trama di Uomini selvaggi. Due cowboy, l’anziano Ross Bodine e il giovane Frank Post, stanchi di lavorare per pochi soldi nel ranch di Walter Buckman, si alleano per svaligiare la banca del paese. Dopo aver studiato un piano, mettono in atto con successo il colpo. I due riescono a impadronirsi di 36 mila dollari e scappano verso il Messico per godersi bottino e iniziare una nuova vita.

La loro fuga è ostacolato da un gruppo di uomini, tra cui i figli di Buckman, John e Paul, Seppure con qualche difficoltà, i due complici riescono a raggiungere il confine e la loro destinazione, mentre i loro inseguitori decidono di lasciarli perdere, a eccezione dei fratelli Buckman. Il destino dei fuggitivi è avverso, il giovane Frank dopo una scontro con dei giocatori di poker viene sparato e ferito a una gamba, Le sue condizioni sono gravi e nonostante le cure ricevute muore. Lo stesso destino è riservato anche a Ross, che rimane coinvolto in un conflitto a fuoco con i fratelli Buckman.

Un'estate a Mauritius/ Su Rai 1 il film con Saskia Vester

© RIPRODUZIONE RISERVATA