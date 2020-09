Uomini selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden (oggi, 8 settembre 2020)

Uomini selvaggi va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1971 negli Stati Uniti d’America bella casa cinematografica della Metro Goldwyn Mayer la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia di questo film è stata curata da Blake Edwards il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura con il montaggio di John F. Burnett, le musiche sono state composte da Jerry Goldsmith con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Philip H. Lathrop. Nel cast di questa pellicola figurano tra gli altri William Holden, Ryan O’Neal, Karl Malden, Lynn Carlin e Tom Skerritt.

Uomini selvaggi, la trama del film

In Uomini selvaggi ci troviamo nel vecchio e selvaggio West ed in particolar modo con due cowboy che stanno collaborando all’interno della fattoria del signor Bunckman. I due cowboy hanno modi di fare molto differenti anche in ragione dell’età anagrafica. In particolare, l’anziano Ross si dimostra un elemento molto affidabile che sa prendere le decisioni giuste facendo leva sull’esperienza maturata in tanti anni e il giovane Frank che è maggiormente irruento spesso non prendendo in considerazione le conseguenze che potrebbero scaturire per gli altri, in virtù di quello che fa.

Tuttavia, entrambi ad un certo punto, si rendono conto di essere estremamente insoddisfatti del loro tenore di vita ed in particolar modo di quel lavoro che non permette alcun genere di agiatezza oppure la possibilità di prendersi qualche soddisfazione. In virtù di questa considerazione, i due decidono di mettere in essere un piano che permetterebbe loro di svaligiare una delle più importanti banche presenti sul territorio. Il loro obiettivo è quello, dunque, di svaligiare la banca mettendo le mani su una refurtiva di ben 36000 dollari e quindi scappare verso lo stato del Messico dove le forze di sicurezza americane evidentemente non possono operare.

Il piano si dimostra vincente e, dopo aver ottenuto il bottino, i due cowboy decidono di fuggire via verso il Messico con la speranza di non essere catturati. Tuttavia, sulle loro tracce, si lancia un gruppo di uomini tra cui anche i figli del loro vecchio datore di lavoro ossia John e Paul. L’inseguimento si dimostra molto duro tant’è che molti dei componenti del drappello inviato per recuperare il bottino, decidono di resistere con la sola eccezione dei fratelli.

Nel frattempo le cose non vanno bene neppure per i due fuggitivi e in particolar modo con il giovane Frank che si dimostra piuttosto incauto nell’avere una discussione con dei giocatori di poker. Ci sarà uno scontro a fuoco durante il quale il giovane cowboy dovrà fare i conti con una ferita alla gamba che, con il passare del tempo, lo porterà alla morte. Le cose non andranno bene neppure per l’altro fuggitivo il quale, invece, si troverà ad avere un conflitto a faccia a faccia con i figli del suo vecchio datore di lavoro, i quali lo uccideranno a bruciapelo.

