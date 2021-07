Uomo a 4 zampe e al guinzaglio come un cane/ Video Positano, forse gioco erotico

Un uomo si aggira per Positano camminando a quattro zampe e legato al guinzaglio come un cane, con tanto di collare. Quella che sembra essere la scena di un film neanche troppo comico è invece pura realtà, come si vede in un video divenuto rapidamente virale su YouTube e, in generale, in rete. Il protagonista di questa vicenda cammina velocemente sulle mani lungo via dei Mulini, una strada fra le più note e pittoresche dell’intera località campana, seguito da un giovane uomo che indossa una polo, pantaloncini e un cappellino.

È quest’ultimo che impugna il guinzaglio senza alcun apparente imbarazzo, mentre i turisti che si trovano in costiera amalfitana per trascorrere le loro vacanze estive osservano con sconcerto e stupore “la coppia”. Si sta cercando di comprendere cosa sia successo: si trattava forse di un ricatto in seguito a una scommessa persa? Oppure, come in molti sostengono sul web, si tratterebbe di un gioco erotico, di una pratica sadomaso denominata “petplay”, il “gioco di animali” nel quale uno dei due amanti impersona la parte di un non umano.

POSITANO, UOMO CAMMINA A 4 ZAMPE PER STRADA COME UN CANE

Una notizia, che, immancabilmente, ha fatto il giro del pianeta, soprattutto in quanto non si riesce a stabilire con certezza se l'”uomo cane” avvistato a Positano con padrone al seguito sia davvero coinvolto in un gioco a sfondo sessuale. Vi è anche la teoria, infatti, dello scherzo e dell’esperimento sociale, di questi tempi molto di moda online.

Soltanto il tempo potrà consegnare la verità, anche se è d’uopo dire che Positano è una località di villeggiatura decisamente avvezza ai comportamenti eccentrici di molti suoi illustri ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, dello sport: al jet-set, insomma. Intanto, come si legge su internet, spopolano le scommesse per le estrazioni del lotto, con molte persone che hanno deciso di interpretare questo incontro come un terno secco: 22, 32, 57. 22 “i pazzi”, 32 “il cane” e 57 “farsi largo tra la folla”.

