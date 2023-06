Uomo armato di coltello sul treno da La Spezia/ Panico a bordo, tre persone ferite

Un uomo armato di coltello avrebbe aggredito alcuni passeggeri a bordo di un treno partito da La Spezia e diretto a Como. Lo rende noto il quotidiano Il Giorno, secondo cui si tratterebbe di un italiano di 19 anni che sarebbe stato fermato dagli agenti di Polfer e Questura poche ore fa. L’allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 21 di ieri e tre persone che si trovavano sul convoglio sarebbero rimaste ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

16enne accoltella prof Abbiategrasso/ Legale: “Trovato in una pozza di sangue, ora...”

L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe avvenuto alla stazione di Rogoredo e il presunto assalitore sarebbe stato fermato nell’immediatezza del fatto. I feriti sarebbero tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 56 anni. Ancora ignoto il movente dell’aggressione, mentre resta in piedi l’ipotesi dei futili motivi. Secondo quanto riporta RaiNews, il 19enne avrebbe estratto l’arma da taglio durante una lite ma le cause restano ancora da chiarire. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze di alcune persone che viaggiavano sul treno e che avrebbero assistito alla scena.

Cata, la famiglia della bambina scomparsa a Firenze: "Qualcuno l'ha presa"/ "Nei giorni scorsi un litigio"

Uomo armato di coltello sul treno da La Spezia: la ricostruzione sul ferimento di tre persone

Sarebbero tre le persone ferite tra i passeggeri di un treno partito dalla Liguria e diretto a Como, all’esito dell’aggressione con un coltello che sarebbe stata condotta da un giovane italiano di 19 anni. Per cause ancora in via di accertamento, sul convoglio da La Spezia sarebbe esplosa una lite e il presunto aggressore avrebbe estratto l’arma da taglio colpendo alcuni dei presenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Secondo quanto riporta Il Giorno, il bilancio sarebbe di tre passeggeri con ferite lievi a carico di braccia e volto.

“Multe di 1000 euro a genitori bulli”/ Sindaco Riva Ligure “Se tocchi portafoglio...”

L’intervento degli agenti della Polfer e della questura sarebbe avvenuto a seguito della segnalazione fatta da un passeggero del treno. L’uomo avrebbe lanciato l’allarme sulla presenza di un soggetto armato di coltello e poco dopo le 21 sarebbe scattata l’operazione delle forze dell’ordine poi conclusa con il fermo del sospettato. Il treno da La Spezia, diretto a Como, sarebbe rimasto bloccato per oltre un’ora e il traffico ferroviario sarebbe ripreso regolarmente poco prima delle 23. Secondo quanto riportato da RaiNews, i feriti sarebbero un 19enne colpito all’avambraccio destro, un 46enne che avrebbe riportato una lieve ferita al sopracciglio e un 56enne che sarebbe stato colpito alla testa. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, come emerso a margine dell’intervento dei soccorsi sul posto, tre ambulanze e un’automedica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA