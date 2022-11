Uomo caduto nell’Arno a Firenze/ Volo dal Ponte alla Vittoria: sommozzatori in azione

Apprensione a Firenze dopo che un uomo è caduto nel fiume Arno e risulta essere disperso. Come riferito dal quotidiano La Nazione, l’episodio si è verificato attorno alle ore 18:00 di ieri, giovedì 24 novembre 2022, da Ponte alla Vittoria nel capoluogo fiorentino. Una volta lanciato l’allarme i vigili del fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti con squadre di terra, mezzi di navigazione e anche il nucleo dei sommozzatori. Come riferisce ancora La Nazione, visto che l’uomo caduto nell’Arno non è stato trovato in superficie, i sommozzatori si stanno accingendo alla ricerca strumentale.

Inoltre, sono intervenuti lungo l’Arno anche gli uomini della polizia con l’elicottero del reparto volo, che sta coadiuvando i pompieri nell’individuare la persona dispersa. Al momento si hanno pochissime informazioni a riguardo, non è chiaro se la persona che si è gettata nell’Arno sia caduta o si sia trattato di un gesto volontario. Inoltre, non è data sapere l’identità della stessa, quindi l’età e la provenienza. Informazioni che probabilmente si otterranno solamente quando il corpo, si spera in vita, verrà ritrovato.

UOMO CADUTO NELL’ARNO A FIRENZE: A LUGLIO TROVATO UN CADAVERE

Purtroppo non è la prima volta che un incidente di questo tipo si verifica lungo l’Arno. Basta infatti tornare indietro soltanto di pochi mesi, allo scorso luglio, per l’ultimo ritrovamento nel fiume fiorentino. In quell’occasione un ragazzo venne rinvenuto all’altezza del ponte San Niccolò, un ragazzo senza vita che a seguito di alcune indagini approfondite dei carabinieri hanno permesso di risalire al nome della vittima.

Si trattava di un giovane 26enne di origini albanesi, deceduto a seguito di un annegamento, mentre erano stati esclusi eventi di natura traumatica. Il corpo nell’Arno era stato rinvenuto in evidente stato di decomposizione a seguito dell’azione dell’acqua, e per identificarlo si era reso necessario il rilevamento delle impronte. In seguito si è scoperto che la vittima era stata fotosegnalata per dei reati di minore entità.

