Uomo defeca e vomita in centro a Roma in pieno giorno/ Pantaloni giù fra i passanti

Ennesima scena di degrado a Roma, un uomo che defeca, incurante dei passanti, e nel contempo che vomita. Un episodio agghiacciante ripreso da numerose testate online, a cominciare dal quotidiano freepress Leggo e dal quotidiano romano Il Tempo, che hanno appunto riportato la notizia e pubblicato le immagini decisamente scioccanti. Nello scatto si vede un uomo con i pantaloni abbassati sotto al sedere, quindi con le natiche completamente nude e scoperte, mentre defeca in pieno giorno, in strada e alla luce del sole.

Nonostante i passanti allibiti (fra cui quello che ha realizzato gli scatti choc), l’uomo (non si sa se sia italiano o di nazionalità straniera), continua a fare quello che deve non troppo lontano dalla Basilica di San Pietro, precisamente all’angolo fra la via Rusticucci e la famosissima via della Conciliazione, quella che porta appunto presso lo stato del Vaticano. L’uomo, stando a quanto descrive il Tempo, appare ubriachissimo e neanche in grado di reggersi in pieni, e non curante di tutto ciò che lo circonda vomita e imbratta le vie della capitale.

UN UOMO DEFECA IN PIENO CENTRO: A GENNAIO UN ALTRO NUDO VICINO ALLA FONTANA

Stupisce la mancanza di controllo, tra l’altro in una delle zone più trafficate di Roma, dove vi sono centinaia di residenti e, fino a poco tempo fa anche turisti, che passeggiano per il centro e per le numerose bellezze della capitale italiana. Purtroppo l’episodio che vi abbiamo appena raccontato è solo l’ultimo di una lunga scia di scene di degrado in quel di Roma, come documentato negli ultimi anni dai principali quotidiani. Fra i più recenti vi è il caso di inizio anno, precisamente dello scorso 25 gennaio, quando un uomo è stato fotografato nudo. L’individuo, sconosciuto, si apprestava a lavarsi presso una fontana, anche in questo caso non lontano da via della Conciliazione. Un degrado che non sembra avere quindi fine nella capitale, anche se la speranza è ovviamente di non vedere più queste scene in futuro.

