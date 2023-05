Uomo disabile prigioniero di moglie e amante/ “Spendevano suoi soldi, denutrito e…”

Un uomo disabile è stato tenuto prigioniero in casa propria dalla moglie e dall’uomo che aveva il compito di prendersi cura di lui e che aveva intrapreso una relazione con la donna. Succede nel Chichester, West Sussex, e ne ha dato la sconvolgente notizia il Daily Mail. Sarah Somerset-How, 49 anni, e il suo amante George Webb, 50 anni, il 13 maggio scorso sono stati giudicati colpevoli di aver tenuto una persona in schiavitù o servitù, in quello che si ritiene essere il primo caso del genere nel Paese.

La vittima della coppia di amanti è Tom Somerset-How, fratello dell’attrice di Holby City Kate Somerset-Holmes, affetto da paralisi cerebrale e parzialmente cieco, una condizione di disabile che richiede una costante sorveglianza 24 ore su 24. L’uomo è stato descritto dalla famiglia come estremamente intelligente ed è laureato in storia. Come ricostruisce il quotidiano, la moglie e Webb lo avrebbero trattato come “un oggetto di proprietà”, una “mucca da mungere” i cui soldi venivano sequestrati e spesi per acquistare lingerie e attrezzature da DJ. Si apprende anche come l’uomo fosse stato nutrito soltanto con patatine e ricevesse una doccia alla settimana. La sorella attrice ha raccontato alla stampa di aver trovato il fratello Tom “disorientato” e “molto, molto magro” con un peso di appena 43 chili. Ma non è tutto, perché alla giuria ha raccontato di aver fatto irruzione nella casa in cui era prigioniero e di aver constatato che “Tom aveva un odore terribile, come se non fosse stato lavato da settimane. Le sue unghie erano lunghe e i suoi capelli erano unti. Era disgustoso”.

Uomo disabile prigioniero in casa, la denuncia della sorella attrice: “dipendeva da aguzzini”

Tom Somerset-How è l’uomo disabile prigioniero in casa senza cure e assistenza da parte della moglie e dell’amante di lei. La sorella, l’attrice Kate Somerset-Holmes, in sede di processo ha spiegato alla giuria di aver dovuto tendere un vero e proprio agguato a George Webb per riuscire ad accedere alla casa in cui il fratello Tom viveva prigioniero e in stato di profondo degrado. Nel 2018, la donna per cinque giorni bussò alla porta di casa due volte al giorno, senza mai ottenere risposta. Nel 2020 è scattata l’operazione di salvataggio da parte della famiglia, della polizia e dei servizi sociali.

Il processo alla moglie di Tom e all’amante George Webb è durato quattro settimane presso il Portsmouth Crown Court, dove i giurati hanno deliberato per poco più di 12 ore prima di dichiarare i due colpevoli di schiavitù nei confronti dell’uomo disabile. Inoltre, Webb è stato condannato anche per maltrattamento da parte di un operatore sanitario, mentre Sarah Somerset-How è stata condannata per favoreggiamento dal 2018 al 2020. Durante il processo, il pubblico ministero Paul Cavin KC ha dichiarato che Tom Somerset-How “era diventato prigioniero in casa sua. Dipendeva dai suoi aguzzini per rimanere in vita”.











