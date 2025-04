Se avete amato Sarabanda non potete non ricordare il mitico Uomo Gatto. Parliamo di Gabriele Sbattella, concorrente del quiz musicale che – negli anni duemila – restò al comando per la bellezza di settantanove puntate consecutive. E’ stato un campione con la C maiuscola, anche se non è mai riuscito a portarsi a casa l’interno montepremi, almeno nella sua prima apparizione. Stile inconfondibile, look bizzarro ed un modo di approcciare al gioco decisamente sopra le righe.

Con la sua simpatia ha conquistato per un lungo periodo gli apprezzamenti del pubblico, diventando uno dei personaggi televisivi più chiacchierati di sempre nel contesto di un quiz show. Di recente è tornato sotto i riflettori, prendendo parte a Don’t Forget the Lyrics di Gabriele Corsi. Nella nuova avventura televisiva è riuscito ad imporsi, conquistando nuovamente il titolo di campione.

Gabriele Sbattella alias Uomo Gatto: “Sarabanda? Un piacere aver mandato a casa tutti i miei avversari”

Nel gioco musicale di Gabriele Corsi, l’ex campione di Sarabanda ha conquistato diecimila euro, un bottino di tutto rispetto, ma anche una grande soddisfazione da amante della musica qual è. In una intervista rilasciata alcuni anni fa al sito Tropismi.it, l’Uomo Gatto era tornato a parlare della sulla sua prima iconica avventura a Sarabanda, ricordando il clima di vera competizione che si era creato nel gioco.

“Non c’era assolutamente niente di preparato. Io non sapevo niente di quei concorrenti con sembianze animali che venivano aizzati contro di me”, ricorda l’Uomo Gatto. Un nickname probabilmente scelto per la simpatia che i gatti suscitano in Gabriele. “Per me è stato un immenso piacere averli mandati a casa uno dopo l’altro”, ricorda l’ex concorrente soddisfatto ripensando alla sua esperienza nel celebre game show di Enrico Papi. A distanza di anni il fiuto per la musica gli è rimasto…

