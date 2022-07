Uomo morto annegato, figlio di 8 anni disperso/ Tragedia familiare a Fano

Una tragedia familiare si è verificata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Un uomo di 46 anni, come riportato da Agi, intorno alle 7.30 di quest’oggi è morto annegato mentre era nelle acque adiacenti la spiaggia dei Fiori, nel quartiere di Gimarra, insieme al figlio di 8 anni, che al momento risulta ancora disperso. Insieme a loro c’era anche l’altro figlio, di 12 anni, che è stato ritrovato ed attualmente si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La mamma invece si trovava sul litorale ed è stata la prima a dare l’allarme, non vedendo tornare il marito e i due bambini.

I gestori di Bagni Crida e i soccorritori della struttura, dopo la segnalazione, si sono immediatamente precipitati in mare per dare aiuto ai tre bagnanti. Non hanno potuto fare nulla, però, per il quarantaseienne, che era già privo di vita al momento del ritrovamento. Il figlio maggiore, invece, è stato recuperato e, una volta stabilizzato sulla battigia, stato trasferito in eliambulanza in ospedale. Continuano, intanto, le ricerche del più piccolo.

Uomo morto annegato, figlio di 8 anni disperso: le cause della tragedia

Fano è a lutto dunque per la tragedia avvenuta sul litorale: in molti si stanno interrogando in merito alle cause che hanno portato ad essa. L’uomo di 46 anni, come riportato da Agi, è morto annegato presumibilmente dopo essersi scontrato con degli scogli ed avere battuto violentemente la testa contro questi ultimi. Il suo corpo è stato ritrovato proprio lì, mentre del bambino di 8 anni che era con lui non ci sono tracce.

Le operazioni di ricerca, condotte da guardia costiera e sommozzatori dei vigili del fuoco attraverso mezzi navali e aerei della capitaneria di porto, sono rese difficili dal vento forte e dalle condizioni del mare. Nei lidi lungo la spiaggia dei Fiori, nel quartiere di Gimarra, infatti, questa mattina sventolava la bandiera rossa.

