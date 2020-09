Uomo più brutto d’Uganda sposa terza moglie/ Per Godfrey Baguma festa in grande stile

Godfrey Baguma, l’uomo più brutto d’Uganda, si sposa per la terza volta. No, non siamo noi a dare questo titolo al 47enne. Ci ha pensato lui a vincerlo nel 2002, quando ha partecipato al concorso per la gioia della sua famiglia numerosa. Baguma è infatti padre di sette figli, due avuti dalla prima moglie e cinque dalla seconda, anche se ci sono notizie discordanti a tal proposito (negli anni passati si è parlato di un ottavo figlio), ma comunque quei soldi facevano comodo. I due matrimoni sono stati molto prolifici, sicuramente pieni d’amore, ma sono finiti. Ma Godrey Baguma non ha perso la speranza di trovare la donna della sua vita. E infatti si è sposato per la terza volta. L’uomo che è la prova vivente che la bellezza è negli occhi di chi guarda ha scelto di celebrare le nozze nella villa presidenziale di Abuja nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Entusiasta del grande passo, la donna ha condiviso le foto dell’evento sulla sua pagina Instagram. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto il matrimonio, ma pare che l’imam Abdulwahid Suleiman della moschea della State House abbia celebrato l’unione tra i due innamorati.

GODFREY BAGUMA SI SPOSA PER LA TERZA VOLTA

Quella di Godfrey Baguma è una storia particolare, non solo per il suo aspetto. L’uomo soffre di una malattia sconosciuta per la quale il suo volto è sproporzionato rispetto al corpo, ma evidentemente non si è lasciato condizionare da ciò, anzi ha avuto successo con le donne. Dalle prime due mogli, infatti, ha avuto nove figli. Ma non sono mancati i momenti difficili. Pare che il primo matrimonio sia fallito perché la moglie lo tradiva. Poi si è sposato con una 30enne, Kate Namanda, da cui ha avuto cinque figli. “Una volta che hai trovato l’uomo che pensi sia giusto per te, non ascoltare quello che dicono gli altri. Segui il tuo cuore. Il denaro e l’aspetto fisico non dovrebbero essere dei problemi”, aveva dichiarato negli anni scorsi, quando finì agli onori della cronaca la notizia della loro unione. Una unione fortunata, ma fino ad un certo punto, visto che poi il matrimonio è finito.

In yet another prove that love conquers all things, a Ugandan comedian, Godfrey Baguma aka Ssebabi who has been dubbed as the world’s ugliest man, recently got married to his third wife in a grand style. https://t.co/s1r9eaKO4h pic.twitter.com/9mVytA62dO — mochnews (@mochnews1) September 4, 2020





