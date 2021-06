Uomo sposa 2 gemelle/ Stesso marito per Anna e Lucy DeCinque “Facciamo tutto assieme”

Un uomo ha sposato 2 gemelle e condividerà con loro il resto dei suoi giorni: la storia, surreale ma vera, giunge dall’Oceania, più precisamente da Perth, in Australia, dove, dopo un fidanzamento durato dieci anni, Ben Byrne, trentasettenne, ha chiesto alle sue ragazze di convolare a nozze con lui durante il reality Extreme Sister e subito Anna e Lucy DeCinque hanno detto sì. La proposta, avvenuta, come detto, in diretta televisiva, è stata accompagnata da un immancabile anello a tre fasce, proprio per simboleggiare questa triplice unione sentimentale, senz’altro insolita, ma sincera.

“Gaffe Joe Biden al G7, anzianità è un problema”/ Rampini: “Casa Bianca lo limita”

La promessa di matrimonio, come si è sentito distintamente nel video trasmesso in tv, è stata classica: “Vi amo tutte e due e farò tutto quello che posso per rendervi felici”. La commozione delle giovani è stata comprensibile: condivideranno lo stesso marito e vivranno per tutta la vita insieme, tanto come sorelle, quanto come mogli. Una vicenda che, dall’esterno, può sembrare quantomeno strana, ma che, in realtà, per loro rappresenta la normalità, dato che le gemelle da sempre sono… inseparabili.

Vaccino Novavax efficace al 93% contro varianti Covid/ Chiederà ok Ue entro settembre

SPOSA DUE GEMELLE: “SOFFRIAMO DI ANSIA DI SEPARAZIONE”

La storia dell’uomo che sposa 2 gemelle, infatti, vede queste ultime praticamente fare tutto assieme: mangiano la stessa quantità di cibo, fanno la doccia insieme, vanno in bagno assieme e, ora, condivideranno anche l’uomo di cui sono innamorate. Addirittura, hanno provato a rimanere incinte di Ben contemporaneamente, poiché, come da loro raccontato al New York Post, soffrono di ansia da separazione e non potrebbero esistere l’una senza l’altra. Alla testata giornalistica della Big Apple, le donne hanno dichiarato che la decisione di rendere la loro vita privata pubblica attraverso la televisione è stata assunta da Ben: “Lo abbiamo fatto perché il pubblico era curioso di conoscere il suo punto di vista“. Loro, infatti, sono molto celebri in Australia, mentre l’uomo non era affatto conosciuto agli spettatori: curiosità adesso soddisfatta.

LEGGI ANCHE:

"CINA, FUGA RADIOATTIVA DA CENTRALE NUCLEARE TAISHAN"/ Edf: "Tutto sotto controllo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA