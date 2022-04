Uomo trovato morto in strada a Palermo: corda al collo/ Suicidio o omicidio? È giallo

E’ giallo sul macabro ritrovamento avvenuto questa mattina a Palermo dove un uomo è stato trovato in via Nenni senza vita, con una corda attorno al collo. A raccontare quanto accaduto è stato oggi l’inviato della trasmissione Ore 14, in diretta dal capoluogo siciliano, proprio dal luogo del ritrovamento shock avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina. Stando al racconto del giornalista, sarebbero stati alcuni vigilantes a trovare il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, originario presumibilmente del Bangladesh. Pare che la vittima avesse una corda attorno al collo con un’estremità legata ad una ringhiera.

I sanitari del 118, giunti sul posto avrebbero tentato di rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Su questo giallo l’autorità giudiziaria ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo per capire se si sia trattato di un caso di suicidio, come inizialmente ipotizzato o di un omicidio con il tentativo di dissimulare una morte violenta.

Uomo trovato morto in strada a Palermo: autopsia chiarirà ogni dubbio

Stando alle ultime informazioni fornite da RaiNews, la vittima trovata oggi senza vita a Palermo sarebbe un uomo bengalese. L’allarme sarebbe stato dato da una pattuglia dell’istituto di vigilanza Ksm durante il suo consueto giro di controllo dei capannoni e negozi dell’area commerciale e direzionale della città. Da una prima ricognizione esterna del medico legale non ci sarebbero segni di violenza ma sarà l’autopsia a spazzare via ogni dubbio.

L’uomo, con regolare permesso di soggiorno, sarebbe morto dopo la mezzanotte. Saranno le telecamere a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto ed a ricostruire eventualmente gli ultimi istanti di vita della vittima. Lo scorso agosto un altro cittadino bengalese fu trovato morto in un maneggio poco distante dal luogo del ritrovamento di questa mattina ma in quel caso si trattò di un caso di omicidio a sfondo sessuale.

