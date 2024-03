“Uova di cioccolato carissime quest’anno”/ Carlo Cambi: “Ecco come riconoscerne uno di qualità”

Con l’arrivo della Pasqua 2024, Uno Mattina si è dedicata stamane alle gustose uova di cioccolato, il dolce per eccellenza di questo periodo dell’anno. Attenzione però perchè quest’anno, chi vorrà acquistare un uovo dovrà pagarlo a caro prezzo. Come mai questo forte aumento? Ne ha parlato il noto giornalista esperto di food, Carlo Cambi, che ha spiegato: “Le uova di cioccolato saranno carissime”, raccontando che il prezzo alto deriva da un problema riguardante le principali piantagioni di fave di cacao al mondo.

Regione Lombardia chiederà marchio Made in Lombardy/ Piazza: “Valorizziamo le nostre eccellenze”

“C’è un problema relativo alla scarsità di raccolto – sottolinea Carlo Cambi – c’è un problema grave alle piantagioni africane che sono affette da un parassita che sta sterminando le piantagioni e questo si riflette sulla materia prima che sono le fave di cacao”. Di riflesso, meno raccolto e prezzi più alti, quindi cioccolato e uova ben più care rispetto ad un anno fa di questo periodo. “Il risultato finale è che noi pagheremo le uova più caro e a questo punto è indispensabile stare attento alla qualità perchè se paghiamo tanto è giusto avere tanto”.

Condimenti spalmabili, boom sul mercato: 50mila tonnellate prodotte nel 2023/ "Prodotto sano e sostenibile"

UOVA DI CIOCCOLATO, CARLO CAMBI: “IL PREZZO NON SI ABBASSERA’”

Carlo Cambi ha proseguito, sempre soffermandosi sul mercato del cacao: “Il prezzo del cacao è raddoppiato in due anni e ci sono tensioni che non lasciano sperare nell’abbassamento del prezzo”.

Il giornalista ha poi cercato di spiegare quali differenze vi siano fra un uovo di cioccolato realizzato da una pasticceria artigianale e uno invece prodotto da un’industria: “La differenza sta soprattutto nelle proporzioni del cacao nel prodotto finale, l’ingrediente fondamentale è il burro di cacao, la parte grassa. Un buon cioccolato deve avere almeno il 25 per cento di polvere di cacao e il 20 per cento di burro di cacao, quelli industriali diminuiscono queste quantità, hanno più zucchero e più materia grassa, hanno un buon sapore ma la qualità è più bassa, anche se non vuol dire che stiamo mangiando un cattivo cioccolato”.

Quanto sale nella dieta ideale? “Un cucchiaino da caffè al giorno”/ “Abituiamoci a usarne di meno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA