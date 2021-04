Uovo di Pasqua 2021: quale scegliere/ Fondente o al latte? Da Lindt a Cracco, prezzi

L’uovo di Pasqua rappresenta una tradizione che si rinnova ogni anno, in occasione dell’imminente festività e che coinvolge senza distinzione alcuna grandi e piccini. Anche per questa Pasqua 2021, dunque, non potrà mancare sulle tavole degli italiani il classico uovo di cioccolato delle marche più disparate. Ingrediente basilare per la Pasqua a tavola, il cioccolato è estremamente consigliato anche dagli esperti. Un pezzetto di “cibo degli Dei”, come viene definito, non potrà che essere un valido aiuto per palato e umore.

Ma quando si parla delle tradizionali uova pasquali, come districarsi nell’acquisto? Se ancora si è indecisi su quale scartare con la famiglia o regalare a parenti ed amici alla vigilia della Santa Pasqua, meglio non incorrere in errori per quel che riguarda la scelta dell’uovo migliore. Spesso si compie l’errore di scegliere il marchio più noto sul piano commerciale, ma non sempre questo corrisponde alla migliore qualità. La scelta, in questo caso, dovrà tenere conto dei valori nutrizionali e degli ingredienti in esso contenuti. Gli ingredienti, è bene ricordare, sono indicati in ordine decrescente di quantità.

UOVO DI PASQUA 2021: COME E QUALE SCEGLIERE

Sono molteplici le varietà di uova di Pasqua: dal cioccolato fondente a quello al latte, passando per quelli arricchiti di golose nocciole alla gianduia, fino al cioccolato bianco. Come procedere alla migliore scelta senza incorrere in errore? Come rammenta Today, occorre ricordare che il quantitativo di cioccolato per legge dovrebbe essere di almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, mentre il grasso dovrebbe essere il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato. In merito al quantitativo di zucchero, invece, in alcuni casi supera addirittura il 50% del totale! Dopo avervi illustrato come scegliere l’uovo di Pasqua perfetto, non resta che andare alla scoperta delle migliori aziende con le relative proposte per la Pasqua 2021, svelandovi i prezzi e le differenti dimensioni al fine di rispondere ad ogni esigenza. Si parte da un classico, l’uovo targato Ferrero Rocher, ma con una novità pensata per questa Pasqua: per la prima volta possiamo gustare il nuovo gusto al cioccolato fondente. All’interno del golosissimo scrigno di cioccolato extra con croccante granella di nocciola custodisce al suo interno 4 Ferrero Rocher. C’è poi la versione al latte nei formati con 4 o 6 Rocher all’interno. Il prezzo base è di 9,99 euro.

DA VENCHI A CRACCO: BRAND E PREZZI DELL’UOVO DI PASQUA

Si sale di livello con l’uovo di Pasqua targato Venchi: al costo di 100 euro si potrà gustare un prelibato cioccolato al latte interamente ricoperto al suo interno da una distesa di Nocciole Piemente I.G.P. Intere. La sua versione plus pesa un chilo e si trova in una scatola colorata che fungerà da bellissimo e prezioso regalo. L’uovo Cracco è realizzato con cioccolato fondente 61% per coloro che amano il gusto intenso del cacao. Disponibile anche nella versione al latte al costo di 48 euro. Armani festeggia in “piccolo” ma solo nella dimensione delle sue uova. Per questa Pasqua ha pensato agli ovetti da 200 grammi al gianduja senza latte con cioccolato fondente, mandorle e croccante di nocciola, oppure nella versione al latte con grué di cacao. Il packaging trae ispirazione dalla collezione donna ed ha un prezzo di 25 euro. Immancabile poi il classicone amato dai più piccoli ma non solo, l’uovo di Pasqua Kinder nella versione GranSorpresa in diversi formati. Diversi i temi tra cui: Barbie, Marvel, Gormiti, Minions, Toy Story. Il costo è di 8 euro. Non potevamo poi non concludere la nostra carrellata con l’uovo Gold Bunny Flower Fondente di Lindt: 320 grammi di delizia con al suo interno un Gold Bunny Fondente da 50 grammi al prezzo di 15,99 euro.



