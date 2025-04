Uovo di Pasqua 2025: la ricetta e le più buone. Come prepararle?

Se pensiamo alla Pasqua, ci viene inevitabilmente in mente uno dei prodotti che più viene accostato proprio a questa festività: l’uovo di Pasqua. Da settimane prima della ricorrenza, che quest’anno cade il 20 aprile, hanno invaso le corsie dei supermercati. Le uova di Pasqua, infatti, si iniziano a trovare tra gli scaffali già dalle settimane successive al Natale e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Le tradizionali uova di Pasqua al cioccolato al latte, infatti, negli anni hanno ceduto il passo anche a tantissimi altri gusti: cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato alle nocciole e tantissimi altri ancora.

Per non parlare dei marchi: uova di cartoni animati, di squadre di calcio, di brand conosciuti, di personaggi famosi. Per chi invece vuole cimentarsi nella produzione dell’uovo di Pasqua 2025 in casa, come fare? Andiamo a scoprire la ricetta.

Per preparare le uova di Pasqua 2025 la ricetta non è difficile ma servono diverse ore e tanta pratica. Come prima cosa va sciolto il cioccolato prescelto, in microonde oppure a bagnomaria. Dopo aver fatto questo passaggio, con il cioccolato ormai sciolto e portato a trenta gradi, non bisogna far altro che mettere il cioccolato in due stampi identici tra loro e lasciare raffreddare in frigo. Dopo aver ricavato queste due parti identiche, vanno unite con lo stesso cioccolato, allo stesso modo sciolto. Dunque, questo servirà per unire i due lati dell’uovo di Pasqua, che poi andrà tenuto nuovamente in frigo per saldarsi.

Uovo di Pasqua 2025: la ricetta e le più buone. Quali comprare al supermercato?

Nel caso in cui l’uovo di Pasqua 2025 si voglia comprare al supermercato, quali sono i più buoni? Le marche migliori sono sicuramente quelle che da sempre producono cioccolato e si dedicano solo ed esclusivamente a quello. Dunque su tutti, consigliamo l’uovo Lindt nelle sue varianti, seguito da Venchi e ancora Bauli, Novi, Motta e Perugina.