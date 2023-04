UPMC Salvator Mundi/ Al via il dipartimento di chirurgia robotica: operazioni precisione

Maggiore facilità nell’esecuzione di manovre chirurgiche complesse, riduzione del sanguinamento e della necessità di trasfusioni, diminuzione del periodo di degenza e del dolore post-operatorio: questi i vantaggi della chirurgia robotica introdotta all’UPMC Salvator Mundi International Hospital.

Un’equipe multidisciplinare composta da sei professionisti altamente qualificati e le migliori tecnologie Da Vinci, per garantire ai pazienti un recupero più rapido e una minore invasività: così il nuovo dipartimento affronta la chirurgia bariatrica, ginecologica, urologica, oncologica e generale.

“La robotica è un ausilio imprescindibile per operazioni di precisione e meno intrusive. Poter ridurre sensibilmente il periodo di degenza e il dolore post-operatorio è un risultato notevole. Per questo siamo soddisfatti di inaugurare la nuova unità di chirurgia robotica di UPMC Salvator Mundi, un ospedale d’eccellenza che punta sulle migliori competenze e tecnologie all’avanguardia” ha commentato Luigi Macchitella, Direttore Sanitario della struttura.

La robotica Da Vinci consente il controllo totale dell’operazione da una postazione separata rispetto al campo operatorio, grazie a tre componenti: la console chirurgica, il carrello paziente e il carrello visione.

Gli specialisti parte dell’equipe di chirurgia robotica di UPMC Salvator Mundi sono:

• Prof. Antonio Carbone, specialista in Urologia

• Prof. Mauro Cervigni, specializzato in Urologia e Ginecologia

• Prof. Giuseppe Maria Ettorre, specialista in Chirurgia Generale e Vascolare

• Prof. Pierluigi Marini, Presidente Nazionale Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, specialista in Chirurgia Generale

• Prof. Ralf Senner, Presidente del Centro Europeo di Chirurgia Robotica per l’Obesità in Italia

• Dott. Fabrizio Signore, specializzato in Ginecologia e Ostetricia

