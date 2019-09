URAGANO DORIAN DECLASSATO A CATEGORIA 3/ Attesa in Florida, 5 morti alle Bahamas

E’ stato declassificato a Categoria 3 (su 5), l’uragano Dorian. Dopo i disastri delle ultime ore alle Bahamas, con cinque vittime, 21 feriti e 13mila case distrutte, l’uragano si sta lentamente avvicinando alla Florida, perdendo fortunatamente potenza. Dorian è rimasto per 30 ore sopra l’arcipelago, e nelle ultime ore si è portato a circa 160 chilometri di distanza dalla Florida, muovendosi di fatto di soli 10 chilometri in un lasso di tempo di otto ore. Danni devastanti su Grand Bahama e Abaco, ma forse la Florida potrebbe essere risparmiata. Lo stato americano è comunque pronto all’impatto, e il centro nazionale uragani di Miami ha invitato la popolazione locale a rimanere in casa e a non uscire. All’aeroporto di Orlando sono stati cancellati ben 2.700 voli, le scuole e le università hanno sospeso temporaneamente le elezioni, mentre il parco di Legoland ha chiuso e quello di Walt Disney ha ridotto gli orari di apertura. Sono attesi aggiornamenti per tutta la giornata odierna. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

URAGANO DORIAN: 5 MORTI ALLE BAHAMAS

L’uragano Dorian è stazionario sopra le Bahamas. In base alle ultime riportate dai principali organi di informazione nazionali e internazionali, si troverebbe ancora sopra Grand Bahama, una delle isole del noto arcipelago americano, e solo nelle prossime ore si capirà se passerà sopra il continente a stelle e strisce o meno. La cosa certa è che i primi effetti si stanno facendo sentire anche in Florida, come sottolineato da Tgcom24.it, nonostante lo stato di Miami disti 160 chilometri: il National Weather Center ha registrato venti molto forti, fino a 80 chilometri all’ora, a Palm Beach e a Jupiter, a testimonianza della potenza di Dorian. Nelle prossime ore la Florida potrebbe essere investita in pieno dalla furia dell’uragano, così come la Georgia, dove dalle 21:00 di questa sera fino alle ore 6:00 di domani mattina, ci sarà il coprifuoco a Savannah. Purtroppo Dorian ha già fatto cinque vittime nelle Bahamas.

Oltre al bimbo di 8 anni, morto ieri per annegamento, secondo le ultime notizie sarebbero decedute almeno altre 4 persone nelle isole Abaco, dove si sono verificati dei danni devastanti. Il ministro degli Esteri, Darren Henfield, ha parlato così a riguardo: “Da quello che ci risulta, ci sono stati danni catastrofici. Abbiamo notizie di vittime, sono stati visti dei corpi, ma non possiamo confermare fino a quando non potremo vedere noi stessi”. Secondo l’allarme del Centro nazionale per gli uragani, anche oggi si potrebbero verificare delle “distruzioni estreme”, e l’Nhc ha detto che “Si tratta di una situazione potenzialmente letale”. 13mila le case andate distrutte a Gran Bahama e ad Abaco, e Sune Bulow, capo del centro per le operazioni di emergenza della Croce rossa internazionale, ha spiegato: “Non abbiamo ancora un quadro completo di quello che è successo ma è chiaro che l’uragano Dorian ha avuto un impatto catastrofico”.



