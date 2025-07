Uragano racconta di vicende umane, sia politiche che sentimentali, travolte dalla furia della natura. Protagonista Mia Farrow con altri giganti del cinema

Uragano, film su Rete 4 diretto da Jan Troell

Venerdì 4 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film di genere catastrofico intitolato Uragano. Si tratta di una produzione americana del 1979 diretta da Jan Troell, candidato agli Oscar per la regia di Karl e Kristina (1973). La colonna sonora è, invece, del compositore italiano Nino Rota, collaboratore di lunga data di registi di fama internazionale come Federico Fellini e Francis Ford Coppola.

Nei panni del Capitano Bruckner troviamo l’attore statunitense Jason Robards, vincitore per due anni consecutivi del Premio Oscar per Tutti gli uomini del presidente (1977) e Giulia (1978).

Al suo fianco una giovanissima Mia Farrow, che aveva vinto il Golden Globe nel 1965 come miglior attrice esordiente in Cannoni a Batasi.

Nel cast di Uragano anche: Max von Sydow, Trevor Howard, Timothy Bottoms e James Keach.

La trama del film Uragano: amore, colonialismo e la natura indomabile

Uragano è ambientato nei primi anni ’20 e vede protagonista Charlotte, una giovane pittrice che decide di partire alla volta dell’isola di Alaya per visitare suo padre, il capitano Bruckner.

Quest’ultimo si è insediato come governatore del posto e ricopre il suo ruolo in modo dispotico, in particolare nei confronti dei nativi dell’isola.

Charlotte non è assolutamente d’accordo con i suoi metodi e cerca in ogni modo di farlo ravvedere.

In particolare un giorno la giovane si trova a difendere Matangi, un cameriere che tenta in ogni modo di aiutare un suo amico responsabile di avere rubato un’imbarcazione per motivi romantici. Il capitano, però, è irremovibile ed impone che il ragazzo venga sanzionato a tutti i costi, scatenando la rabbia della figlia.

Nel frattempo Matangi viene eletto capo dell’isola e lui e Charlotte si rendono conto di essersi perdutamente innamorati.

Il capitano non è assolutamente felice di questa notizia, ma la figlia riesce ad ottenere un modo per prolungare il suo soggiorno sull’isola grazie all’intervento di una coppia di missionari del luogo.

Ottenute le prove che Matangi e Charlotte sono diventanti amanti, il capitano fa arrestare il giovane con accuse infondate. Sarà proprio Charlotte, però, ad aiutarlo a scappare, ma un terribile uragano si profila all’orizzonte.