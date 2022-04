Uragano/ Su Rete 4 il film con Mia Farrow e Dayton Ka’ne

Uragano, film di Rete 4 diretto da Jan Troell

Uragano va in onda oggi, mercoledì 13 aprile 2022, su Rete 4 dalle 16.40. La pellicola del 1979 è distribuita da Titanus e prodotta da Dino de Laurentiis Productions, Famous Films N.V. La regia è di Jan Troell, in 47 anni di carriera ha interpretato sette film.

Nel 1976 ha vinto un Premio David Europeo per Una donna chiamata moglie, inoltre ha ottenuto due nomination all’Oscar come miglior regista e migliore sceneggiatura per Karl e Kristina. L’attore principale è Dayton Ka’ne, tra i suoi film come interprete ricordiamo: Manidù e Uragano stesso. L’attrice femminile protagonista è Mia Farrow. In quarantotto anni di carriera ha interpretato trentanove film. La Farrow nel 1965 ha vinto un Golden Globe per Cannoni e batasi, nel 1969 ha ottenuto un David di Donatello come migliore attrice straniera per Rosemary’s Baby: Nastro rosso a New York. La Farrow è ambasciatrice dell’Unicef ed è conosciuta alle cronache per il matrimonio avuto con Frank Sinatra, (tra i due c’era una differenza di età di 30 anni), e poi per la turbolenta relazione avuta con Woody Allen.

Uragano, la trama: una pittrice dal padre e…

La vicenda di Uragano è ambientata nel 1920, la protagonista è Charlotte (Mia Farrow) una pittrice statunitense che per far visita a suo padre sbarca sull’isola di Alaya. Bruckner nelle vesti di governatore degli Stati Uniti, comanda il territorio applicando sui suoi abitanti leggi severe e rigide, cosa che la figlia non condivide. La ragazza mostra subito il suo malcontento affrontando il padre in un’accesa discussione. Charlotte prende le difese di Matangi, il cameriere del padre, che vorrebbe dall’uomo il ritiro di una dura sanzione nei riguardi di un abitante dell’isola che per amore ha rubato una barca. Bruckner non accetta la richiesta del servo, ottenendo il disappunto della figlia che si schiera dalla parte del cameriere.

Matangi non è disposto ad assecondare le richieste delle forze americane, soprattutto quando vanno contro il benessere del suo popolo. Il suo modo scontroso e ribelle manda su tutte le furie il governatore. Charlotte chiede al padre di prolungare il suo soggiorno sull’isola per un altro mese, sorvegliata da padre Malone che da anni gestisce una missione su Alava. Nonostante Bruckner non veda di buon occhio la vicinanza di Matangi verso la figlia, acconsente alla ragazza di continuare la sua vacanza.

Charlotte e Matangi diventano amanti, ma la loro felicità dura poco tempo, quando vengono scoperti da Bruckner, il cameriere con una bugia viene arrestato. Charlotte riesce a liberare il giovane dalla prigione e fuggono. Quando la situazione comincia a scoppiare e il governatore mette sulle loro tracce alcuni uomini fidati, l’uragano è in agguato, un disastro naturale colpisce l’intera isola.

