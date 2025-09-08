Urban Vision, nuova organizzazione aziendale: nominati Luca Martinotti, Vito Pace e Marco Rizza per spingere la crescita del gruppo

LE NUOVE NOMINE IN URBAN VISION GROUP

Tre nomine per una riorganizzazione aziendale che ha tra gli obiettivi quello di spingere la crescita: Urban Vision ha annunciato importanti novità, tutte nella direzione di proseguire il percorso evolutivo del gruppo, che vuole acquisire un ruolo sempre più rilevante all’interno del panorama globale dei media.

La media company ora può contare su una nuova struttura, che ha avuto il via libera del CdA: tra le principali nomine ci sono quelle di Luca Martinotti, Vito Pace e Marco Rizza. Il primo entra nel board come vicepresidente Business Development e CEO di Urban Entertainment, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo strategico del gruppo, individuare nuove occasioni a livello di business e tessere collaborazioni strategiche; dovrà anche rafforzare la presenza di Urban Entertainment nell’ambito degli eventi e delle collaborazioni.

La carica assunta da Vito Pace, invece, è quella di vicepresidente Marketing & Sales, quindi è responsabile delle strategie di marketing da definire e implementare, della comunicazione e del posizionamento dei prodotti, inoltre dovrà coordinare le attività commerciali e le strutture di vendita del Gruppo.

Del board faceva già parte Marco Rizza, che però ora assume l’incarico di vicepresidente Asset Management, dunque è responsabile della gestione operativa e strategica degli asset, come MAXI, Transit e Street Furniture, al fine di valorizzarne il loro potenziale non solo economico, ma anche funzionale.

LE NUOVE PROSPETTIVE DI URBAN VISION GROUP

Questa riorganizzazione aziendale di Urban Vision Group preannuncia una fase di rafforzamento e crescita sostenibile, ma serve anche a consolidare un modello di governance in cui le competenze manageriali si integrano con innovazione e visione strategica a lungo termine, garantendo stabilità a livello di leadership in un mercato che continua a evolversi.

La media company, che è specializzata nell’innovazione della comunicazione urbana tramite soluzioni integrate tra OOH, entertainment ed editoria, con questa riorganizzazione favorisce l’interconnessione tra tecnologia, contenuti editoriali, gestione degli asset e relazioni istituzionali, puntando al rafforzamento del posizionamento di Urban Vision e al sostegno della crescita anche all’estero, non solo nel nostro Paese.