Urbino, scontro tra ambulanza e pullman parrocchia in galleria/ “Ci sono 4 morti”: la dinamica dell’incidente

STRAGE SULLA BRETELLA URBINO-FERMIGNANO: INCIDENTE TRA AMBULANZA E PULLMAN PARROCCHIALE

É drammatico l’incidente avvenuto oggi nella galleria Ca’ Gulino, sulla “bretella” che unisce Urbino e Fermignano nelle Marche: sulla SS73 si segnala infatti lo scontro terribile tra un pullman parrocchiale e un’ambulanza della Croce Rossa che stava trasportando un ferito. Il drammatico impatto ha subito fatto esplodere un vasto incendio con il fumo che ha avvolto l’intera galleria.

Brancaccio (ANCE): "Governo dia mini proroga a Superbonus"/ "Sicurezza e qualità a rischio per fine lavori"

Come annota l’ANSA dalla prime informazioni emerse, ci sarebbero purtroppo 4 morti tutti presenti all’interno della ambulanza, mentre salvi sarebbero i componenti del pullman della parrocchia in gita proveniente dal sud delle Marche. Dall’ospedale Le Torrette di Ancona si è subito levata un’eliambulanza per provare a soccorrere i gravi feriti a bordo del mezzo 118, ma purtroppo non è stato possibile salvarli: all’arrivo dei soccorritori sono stati confermati i decessi dei 4 componenti dell’ambulanza, pare tutti gli occupanti tra autista, due infermieri e il ferito trasportato.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi mercoledì 27 dicembre 2023

DINAMICA INCIDENTE GALLERIA URBINO: COSA SAPPIAMO FINORA

Da quanto ancora emerge dalle prime informazioni date da Vigili del Fuoco e autorità, tutti i ragazzi presenti sul pullman parrocchiale di ritorno da una gita, sarebbero in salvo, compresi sacerdote e accompagnatori: solo due ragazzini sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Ancona per intossicazione dai fumi fuoriusciti dopo il terribile scontro. Decisiva per il loro salvataggio è stata la fuga di tutti i ragazzi con il prete dal pullman immediatamente dopo lo scontro in galleria a Urbino, scappando fuori dal mezzo prima che scoppiasse l’incendio divampante l’intero tunnel Ca’ Gulino sulla 74 bis var di Urbino.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 27 dicembre 2023: numeri vincenti (252/2023)

La dinamica del tremendo incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, specie per provare a capire come sia stato possibile lo scontro in galleria, se su direzioni opposte o sulla medesima carreggiata. Secondo quanto sottolinea RaiNews24, a causa dell’incidente la statale 73bis var di Urbino è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del territorio comunale di Urbino, con deviazione dal km 0,000 al km 3,000 lungo la viabilità adiacente. Quello che viene confermato è lo scontro frontale tra il pullman della parrocchia – dove vi erano circa 30 ragazzi minorenni – e l’ambulanza, causante poi un incendio che con densa nube di fumo ha invaso l’intera galleria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA