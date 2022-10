Urla fuori dal GF Vip per Antonino Spinalbese sui “Gintonic”/ “Ginevra ti vuole bene”

Antonino Spinalbese, urla fuori dalla Casa su Ginevra: il messaggio

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si è da subito instaurata una complicità evidente agli occhi degli spettatori. Dopo la squalifica dell’ereditiera, però, tra i due si sono create tensioni in studio; infatti, la sorella di Elettra non ha digerito l’atteggiamento del parrucchiere con Antonella Fiordelisi.

“Poco uomo e ragazzino abbastanza” afferma Ginevra durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, e Antonino Spinalbese non la prende bene. Di fatto, fuori dalle dinamiche della Casa il pubblica adora i “Gintonic” e ha sempre sperato in una love story tra i due. Dopo la loro lite, arrivano urla indirizzate all’ex di Belen proprio sull’ereditiera: “Antonino, Ginevra ti vuole bene. Non ti fidare di nessuno!“. In tanti sperano, dunque, in un chiarimento e in una pace tra i due gieffini.

Dopo la discussione in studio, Ginevra Lamborghini ha deciso di chiarire sui social cosa prova per Antonino Spinalbese. Come riporta Blogtivvu, l’ereditiera dichiara: “Antonino è per me una persona con la quale ho cominciato un rapporto unico. E’ stata la prima persona al GF Vip con la quale ho instaurato un rapporto immediato di empatia.

Ovviamente è un bel ragazzo ma tolto questo che comunque faceva parte di un mio pregiudizio, perché credevo fosse un belloccio che se la tirava, ho scoperto di avere molte cose in comune con lui. Ci siamo trovati fin da subito molto bene e si è instaurata subito un’amicizia che metto tra virgolette perché è una parola grande. Ho talmente tante cose da condividere con lui che facevamo le cinque del mattino. E’ il mio compagno di gioco senza malizia. Io la voglio vivere così perché penso che Antonino sia molto di più del belloccio. Ha tanto quel ragazzo, mi sono affezionata a lui.”

