“Urlare in classe aumenta rischio contagio”/ Scuola, Cts: “Evitare lezioni di canto”

Urlare in classe non solo non serve a nulla dal punto di vista educativo, ma può risultare anche pericoloso in relazione al coronavirus. Ne è convinto il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha dedicato un passaggio a questo aspetto nelle indicazioni rese note ieri. La ragione, come ripotato da OrizzonteScuola, è legata alla necessità di contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Urlare aumenta lo spargimento di goccioline che, se infette, possono contagiare. Difficile ricordarsi di questo suggerimento in classe, soprattutto per gli insegnanti che vogliono mantenere l’ordine. Capita spesso ai docenti di dover alzare la voce per richiamare un alunno per un motivo disciplinare, ma ora dovranno fare attenzione a usare questo sistema. In realtà sono sempre meno i docenti che usano questo metodo visto che, come segnalato da molteplici studi scientifici, le urla possono risultare umilianti per lo studente. Ecco, diciamo che ora c’è un motivo in più per non urlare in classe.

CTS, DALLE URLA IN CLASSE ALLE LEZIONI DI CANTO

Kyriakoula Petropulacos, membro del Cts e direttrice della sanità in Emilia-Romagna, in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che non solo non bisogna urlare in classe per evitare lo spargimento di goccioline, ma è meglio anche evitare le lezioni di canto durante le ore di musica. «Meglio soprassedere, a meno di non essere dovutamente distanziati. È difficile pensare che tutti in una classe si ricordino che è saggio non alzare la voce o restare in silenzio, ma se lo facesse la maggioranza sarebbe sufficiente». Evitare di urlare in classe per richiamare studenti indisciplinati è un’altra difficoltà con cui gli insegnanti devono avere a che fare con la riapertura delle scuole. Per questo gli alunni sono chiamati a dare una mano ai loro docenti. «Sarà molto importante la sensibilizzazione degli studenti – ha aggiunto Petropulacos -. Ci vorrà attenzione nell’evitare comportamenti finora considerati innocui, tipici degli alunni specie durante la ricreazione, e che oggi potrebbero essere un rischio».



