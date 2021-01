Ursula Andress/ “Conte? Grande lavoro su prestiti ma criticato, delusa da politica”

L’attrice 84enne Ursula Andress, ospite della trasmissione di Rai Radio 1, Un giorno da Pecora, è stata chiamata a dire la sua sulla cosiddetta “maggioranza Ursula”. Si parla di politica, dunque, e proprio in occasione della crisi di governo si è sentito a lungo parlare della maggioranza Ursula con la quale si fa riferimento alle forze politiche che in Europa hanno dato il loro voto per eleggere l’attuale presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ovvero il Pd, il M5s e i popolari europei, partito di cui fa parte Forza Italia. L’attrice ha voluto scherzare con i conduttori, limitandosi a commentare, senza entrare nel merito: “io non c’entro niente con Renzi!”.

In realtà alla grande interprete Ursula Andress la politica proprio non interessa, motivo per il quale ha così commentato rispetto al momento politico che stiamo vivendo: “La politica non mi piace per nulla, anzi sono delusa, c’è troppo narcisismo”.

URSULA ANDRESS E LA SUA VISIONE DELLA POLITICA

Non seguendo il mondo politico in maniera approfondita, seppur incalzata dai conduttori l’attrice Ursula Andress non ha saputo (e soprattutto voluto) fornire il nome del politico italiano che più apprezza, limitandosi a commentare: “Non lo voglio dire perché non seguo tutto in modo approfondito”. Cosa ne pensa invece di Giuseppe Conte? “Ha fatto un grande lavoro per avere questi prestiti ma poi ora lo criticano tutti”, ha commentato l’attrice. Tuttavia, alla domanda se quindi le piacerebbe ritrovarlo alla guida del Paese ha ammesso: “Non lo so, non posso dirlo, non mi voglio immischiare con la politica”. Nonostante le sue parole l’intervento si è incentrato solo su questo e dunque le è stato domandato cosa auspicherebbe per l’Italia: “Sono per un governo che faccia il bene di tutti, non è importante il colore politico”, ha replicato l’ospite di Un Giorno da Pecora, la quale ha detto la sua anche sulla sua omonima Ursula Von Der Leyen: “E’ una donna molto intelligente, che ha un compito molto pesante che riesce a fare benissimo”, ha chiosato in modo diplomatico.

