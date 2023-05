Ursula Bennardo al GF Vip? “Farebbe bene al mio rapporto con Sossio”/ Lo sfogo: “Stanca e stressata per…”

Uomini e Donne, Ursula Bennardo prossima concorrente del Grande Fratello Vip? “Accetterei perché…”

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è una di quelle che più hanno appassionato il pubblico. Dopo aver messo alla prova il loro amore a Temptation Island qualche anno fa, la coppia ha vissuto momenti di crisi e anche di rottura, poi sempre risolti. Oggi sono genitori felici di una bambina, Bianca, ma Ursula non nega che i momenti complicati non mancano, al punto da desiderare una pausa.

E quale occasione migliore del Grande Fratello Vip per staccare un po’ la spina? Una proposta che Ursula oggi accetterebbe qualora Alfonso Signorini la volesse come concorrente. “Fino ad un anno fa non avrei mai accettato una proposta né mi sarei proposta, ma negli ultimi mesi non vi nascondo che parteciperei”, ha infatti ammesso l’ex dama di Uomini e Donne nel corso di un’intervista a Tvpertutti.

Ursula, mamma di quattro figli, parteciperebbe per avere una parentesi dedicata a se stessa: “Sono molto stanca e stressata – ha spiegato – anche se non sembra perché sono sempre sorridente e positiva dai miei figli e da Sossio, mi faccio un cu*o così h24 e sembra che nessuno apprezzi nulla, devo sudare per ritagliare dei momenti per me: una piega, un trattamento, una chiacchierata al telefono con un’amica.”

Eppure, anche al Grande Fratello Vip, non mancherebbero per l’ex dama le preoccupazioni: “Sicuramente lo immagino con un sorriso ma sono sicura che soffrirei tanto perché sono una maniaca del controllo per cui il non sapere come stanno le cosa mi farebbe impazzire.”, ha spiegato. La lontananza dai figli sarebbe l’aspetto più duro da superare, tuttavia “per la prima volta potrei riuscire ad essere egoista e dire, perché no, ‘vedetevela voi’, vediamo cosa sapete fare.” Un’esperienza che potrebbe anche aiutare la sua relazione con Aruta: “Magari farebbe bene anche al mio rapporto con Sossio, ci sono tante parti di me che lui neanche conosce, magari mi conoscerebbe meglio”.

