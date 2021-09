Ursula Bennardo al Grande Fratello Vip?/ L’ex Uomini e Donne: Ci ho pensato, ma…”

Ursula Bennardo al Grande Fratello Vip 2021? L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, rispondendo alle domande e alle curiosità dei fan, si è lasciata andare ad una dichiarazione sul Grande Fratello Vip 2021? Il reality show, in sei edizioni, ha accolto diversi volti resi famosi dalla trasmissione di Maria De Filippi come Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Francesco Monte, Andrea Zelletta e, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, concorrenti dell’edizione attualmente in onda.

Donna dal carattere forte, schietto e sincero, Ursula Bennardo, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, ha conquistato l’affetto dei fan che continuano a seguirla sui social. Proprio sui social, Ursula ha deciso di rispondere a chi le ha fatto notare che avrebbe voglia di vederla nella casa del Grande Fratello vip.

Ursula Bennardo: la verità sul Grande Fratello Vip

Ursula Bennardo accetterebbe di partecipare al Grande Fratello Vip? Pur senza farle una domanda diretta, un follower ha spinto l’ex dama a sbilanciarsi sull’argomento. “Lo so che è difficile avendo una bambina piccola però mi piacerebbe vederti al GF Vip“, ha detto un suo fan. “Già, ci ho pensato e ripensato. Ancora non ce la farei a lasciarla”.

Ursula, inoltre, ha ammesso di ammirare in modo particolare Sonia Bruganelli nel ruolo d opinionista del reality. “La adoro perchè è vera e schietta. Vedo molta sostanza in lei e zero apparenza“, ha detto ancora Ursula che ha preferito non sbilanciarsi ancora su Sossio Aruta con cui c’è stato un allontanamento. “Mille domande diverse ma simili su Sossio. Rispondo a questa…molto” ha risposto a chi le ha chiesto news sul suo rapporto con l’ex cavalire di Uomini e Donne.

