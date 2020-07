Ursula Bennardo, battesimo figlia Bianca/ Foto, “arrivato il giorno, sei una stella”

E’ tempo di festeggiamenti per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia, conosciutasi nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi è pronta a celebrare il battesimo della piccola Bianca, la figlia nata lo scorso 11 ottobre 2019 e accolta con grandissima emozione dai due con tanto di messaggio social “Ore 08.38… È nata… La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono!”. Oggi per la piccola Sofia è arrivato un momento davvero importante della sua vita, visto che riceverà il il sacramento di ingresso nelle Chiese cristiane: il battesimo. Ad annunciarlo è stata proprio la ex dama del Trono Over di Uomini e Donne sui social postando una bellissima foto della piccola Sofia accompagnata dalla didascalia “finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavamo amore mio, il tuo battesimo. Sei la mia stella”. Il messaggio è stato accolto con grandissima emozione da parte dei fan della Bennardo che hanno commentato: “Che bellaaa😍😍😍 tanti auguri”, “tantissimi auguri sei meravigliosa bianca”. E ancora: “che amore tantissimi auguri”, “Auguri principessa” e chi ha sottolineato “Bellissima la foto! 💝 Tantissimi auguri di Buon compleanno alla principessa Bianca”. Infine anche altri fan si sono voluti complimentare con la coppia scrivendo: “Che cucciola. Tantissimi auguri” e “Auguri, bellissima”.

Ursula Bennardo e Bianca: “la nostra squadra sta sentendo la tua mancanza”

Ursula Bennardo è pronta a festeggiare con Sossio Aruta il giorno del battesimo della piccola Bianca. Un momento davvero importante nella vita della piccola che solo pochi mesi ha fatto anche il suo “debutto” televisivo partecipando con la mamma durante una delle puntata del Grande Fratello Vip 4 dove il padre era concorrente. Sossio, infatti, si è aggiunto in corsa alla quarta edizione del GF VIP 4 nonostante la piccola Sofia fosse nata da poche settimane. Un’occasione da prendere al volo, ma l’ex cavaliere proprio durante una delle puntate del reality show ha avuto modo di scoprire che la piccola Sofia era stata poco bene di salute. A rivelarlo proprio Ursula Bennardo alla stampa: “dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”. La donna ha poi proseguito dicendo: “nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza” – concludendo – “ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie. Sossio mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?”. Una lettera che ha commosso Sossio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula (@ursulabennardo) in data: 5 Lug 2020 alle ore 3:30 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA