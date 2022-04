Ursula Bennardo da Uomini e Donne alla politica/ Perchè si candida alle elezioni?

Ursula Bennardo conosciuta dal pubblico televisivo per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island Vip nell’ultimo periodo si è allontanata dal piccolo schermo per intraprendere l’attività di influencer e adesso, l’ex Dama ha deciso di scendere in politica candidandosi alle prossime elezioni amministrative della sua città: Taranto.

Ursula ha deciso di affiancare il candidato sindaco Walter Musillo, esponente del centro-destra e sui social ha rivelato a tutti i suoi follower il motivo per cui ha deciso di impegnarsi in politica: “Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze”. Il suo sogno è quello di contribuire alla trasformazione della città in cui è nata e vive ancora per fare in modo che tutti i giovani vivano in una città accogliente che sappia sfruttare le loro potenzialità e che questi restino lì a studiare e a lavorare.

l’ex Uomini e Donne Ursula Bennardo si candida alle elezioni

Ursula Bennardo ha confessato come, dopo aver raggiunto la popolarità a livello nazionale ha sentito l’esigenza di fare qualcosa di concreto e importante per la sua città ammettendo come se non dovesse vincere le elezioni porterebbe avanti il suo impegno nel creare progetti importanti per la città e per tutti gli abitanti.

La donna al momento sembra aver trovato la sua serenità sentimentale accanto a Sossio Aruta, un amore sbocciato a Uomini e Donne tra alti e bassi, con cui ha avuto la sua quarta figlia di nome Bianca e adesso, con l’ingresso in politica la donna sembra voler aggiungere un tassello in più anche alla sua carriera professionale.

