Ursula Bennardo difende Sossio Aruta e asfalta gli hater/ “Leoni da testiera che diventerebbero scarafaggi…”

Ursula Bennardo furiosa per le critiche a Sossio Aruta

Negli scorsi giorni, Sossio Aruta, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato un appello ai followers per provare a realizzare un suo grande sogno ovvero quello di trovare lavoro nel mondo del calcio. L’appello è stato ripreso da diversi blog e, alcuni titoli, non sono affatto piaciuti alla compagna Ursula Bennardo che ha deciso di replicare non solo ai vari articoli dedicati a Sossio, ma anche alle critiche degli haters.

Sossio Aruta, l'appello su Instagram "Voglio fare l'allenatore"/ "Divulgate la notizia, sono carico!"

Sul proprio profilo Instagram, così, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, con Sossio ha ritrovato l’amore formando una famiglia con la nascita della piccola Bianca, frutto del loro amore, non solo ha pubblicato lo screenshot dell’articolo in questione che ha attirato la sua attenzione, ma ha anche lanciato un messaggio agli haters.

Uomini e donne, Sossio e Ursula si sono lasciati?/ Un messaggio non lascia dubbi

Le parole di Ursula Bennardo

Ursula Bennardo affida al proprio profilo Instagram lo sfogo nei confronti di alcuni articoli dedicati all’appello del compagno Sossio Aruta. “Una persona che vuole realizzare il sogno di completare la sua carriera ha qualcosa che non va?”, chiede inizialmente Ursula. “Nelle vostre teste e lingue qualcosa non va bene. Avete rotto le pal*e“, aggiunge.

Poi rivolge un messaggio anche agli haters: “Vorrei proprio vedere se i commenti si facessero con un video facciale quanti commenterebbero mettendoci la faccia! Penso che tanti leoni da tastiera diventerebbero scarafaggi“, conclude. Le parole di Ursula, poi, sono state pubblicate anche dallo stesso Sossio tra le storie del proprio profilo Instagram.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta ci riprovano dopo la rottura/ "Famiglia e amore" ma il web attacca













