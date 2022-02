Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ A Uomini e Donne è nato un grande amore…

Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo c’è un grande amore che è stato coronato dalla nascita della figlia Bianca. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne formano una delle coppie più belle e solide che siano nate nella storia del dating show di canale 5. La coppia, tuttavia, ha dovuto affrontare anche una piccola crisi. Dopo essersi allontanati per un po’, Sossio e Ursula sono tornati ufficialmente insieme come hanno spiegato entrambi in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine a novembre 2021.

“Stiamo bene. È passato un mese dal momento più brutto, non ci sono novità ma ci siamo impegnati per aggiustare le cose. Ci stiamo mettendo l’impegno e l’amore per confrontarci serenamente e superare alcuni ostacoli che dopo tre anni di convivenza ancora c’erano. Ma è vero che ci sono momenti in cui mi stranisco, perché dentro di me ci sono ferite che non si sono chiuse”, aveva raccontato Ursula.

Nella stessa intervista a Uomini e Donne Magazine, Sossio Aruta, parlando del suo amore con Ursula Bennardo, aveva aggiunto:”“Sto imparando a trattenermi. Ho una voce forte per natura e tendo ad alzarla, anche senza accorgermene. Faccio di tutto per essere più pacato, meno impulsivo. Nasco permaloso, ma adesso cerco di farmi scivolare le cose. cosa. L’importante è che in questo mese non abbiamo commesso più gli errori del passato. […] Ci sto mettendo tutto me stesso”.

Salvo colpi di scena, nella puntata del dating show di canale 5 di oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Sossio e Ursula dovrebbero essere ospiti speciali di Maria De Filippi.

