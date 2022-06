Ursula Bennardo e Sossio Aruta ci riprovano dopo la rottura/ “Famiglia e amore” ma il web attacca

Uomini e donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta in crisi? Arriva un post sibillino

Mentre i telespettatori di Canale 5 attendono impazienti il ritorno nei palinsesti tv Mediaset di Uomini e donne, la storica coppia nata al trono over del dating-show di Canale 5, Ursula Bennardo e Sossio Aruta, torna a mostrarsi pubblicamente. Alcune settimane fa Ursula e Sossio sono diventati protagonisti dei rumor che li vedono affrontare una nuova crisi d’amore, seppur in rapporti civili tra loro e per il bene della figlia avuta dopo l’uscita di scena da Uomini e donne, Bianca. Cosa ha dato vita alle voci in questione?

Alcuni movimenti social sospetti dei profili Instagram dei diretti interessati hanno lasciato pensare agli internauti che l’amore tra i due genitori vip sia finito. I due popolari volti tv, ad esempio, per diversi giorni non si sono più lasciati ritrarre insieme, in foto, così come hanno smesso di seguirsi a vicenda, ma nelle ultime ore le due questioni sembrano dirsi rientrate. Così come si evince dal profilo Instagram di Ursula Bennardo, lei e Sossio Aruta si sono concessi un post esclusivo con degli scatti di famiglia, nel mezzo di una passeggiata per le vie della terra che vivono, e sono tornati a seguirsi su Instagram.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, crisi superata? Il post su Instagram conferma

Almeno per il momento gli ormai ex volti di Uomini e donne si riservano della facoltà di non rispondere ai pettegolezzi che li vedono protagonisti di una crisi d’amore, seppur condividendo tra gli altri l’hashtag “amore” e “famiglia” a corredo del nuovo post contenente una carrellata dell’ultima passeggiata di famiglia, vissuta a Firenze. “Turisti nella nostra meravigliosa Italia. Florence, una sensazione bellissima quella di camminare tra la gente come se nulla fosse mai successo … si spera ora in una grande ripresa della nostra magica terra”, si legge nel dettaglio, tra le righe riportate nella descrizione del post che Ursula Bennardo ha condiviso sul profilo ufficiale Instagram. Che il nuovo messaggio social sia una smentita della presunta rottura tra gli ex Uomini e donne?

Eppure sul web c’è chi li critica, proprio ricordando le voci di crisi degli ultimi giorni: “Ma non si erano lasciati? Buffoni, andate a lavorare!”, tuona qualcuno sotto al post in questione.

