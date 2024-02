Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati/ “Nessuna possibilità di riconciliazione”, l’annuncio social

Ursula Bennardo e Sossio Aruta storia al capolinea: l’annuncio

La storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è giunta al capolinea. La coppia più amata di Uomini e Donne si è sciolta definitivamente. Ad annunciarlo la stessa ex dama con una storia su Instragam sottolineando che “non c’è possibilità di riconciliazione“.

“È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità” ha concluso Bennardo. Nessun intervento, né dichiarazioni da parte dell’ex cavaliere almeno per il momento.

Sossio Aruta e la proposta di matrimonio a Ursula Bennardo

Sossio e Ursula hanno fatto coppia fissa per diversi anni. La coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne e, nel 2021, hanno dato alla luce la figlia Bianca. Alcuni mesi fa, l’ex cavaliere ha deciso di fare una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna.

“C’è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto al lago di Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se condividere con voi…Alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi, con chi ci vuole bene abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho chiesto di sposarmi e lo farò sempre e per sempre” affermava sui social. Purtroppo il matrimonio non si celebrerà considerando che la coppia si è separata definitivamente.

