Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ Video dopo il parto: “Provata ma molto felice!”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano su Instagram dopo giorni turbolenti e ricchi di emozioni. La loro piccola Bianca è nata e la coppia di Uomini e Donne è al settimo cielo. Dopo l’annuncio fatto su Instagram, Sossio è riuscito a coinvolgere la sua Ursula e insieme hanno salutato i fan con un video. “Provata ma sempre bella il mio amore. Sono riuscito a farle fare un video.. A breve vi presenteremo la nostra principessina Bianca” ha scritto Sossio, per poi lasciare nel video la parola alla sua compagna. “Ciao a tutti, eccoci qua. Il mio amore sta benissimo, la nostra principessa sta benissimo. Il mio amore mi ha fatto il dono più bello.” ammette Sossio.

Ursula Bennardo dopo il parto: “Presto vi presenteremo Bianca”

Nel video, al fianco di Sossio Aruta, c’è anche Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne appare sicuramente stanca ma felicissima. Infatti ammette: “Scusate per la mia assenza ma sicuramente immaginate il mio stato fisico e psicologico. Presto vi presenteremo anche la nostra stellina, è davvero molto bella”. La piccola Bianca, infatti, non è con loro ma presto la coppia mostrerà ai tantissimi fan la nuova arrivata. E non mancano come sempre i tanti messaggi dei fan: “Augurissimi, siete bellissimi!”; “Ursula ci sei mancata, auguriii a te e Sossio!” E chissà che la coppia non presenti nei prossimi mesi la loro bambina anche al pubblico di Uomini e Donne portandola in studio da Maria De Filippi.





