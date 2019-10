Ursula Bennardo ha partorito?/ Sossio Aruta: “Cuore in gola, questione di ore”

Sossio Aruta sta per diventare padre. Alcune ore fa, ha pubblicato un suo primo piano con gli occhi particolarmente lucidi. “Cuore in gola” scrive mentre si fa accompagnare dalle note di “La prima stella” pezzo di Gigi D’Alessio. In queste ore, Ursula Bennardo pubblicando uno scatto insieme, ha voluto condividere parole d’amore per la figlia in arrivo e il compagno: “Sto per mettere al mondo ciò che più desideravi dalla vita @sossioarutaofficial. Ci siamo desiderati poi allontanati, poi voluti poi lasciati… fin quando nella mancanza vera ci siamo innamorati! Ne potremmo raccontare davvero tante ma la più bella è l’amore che ci abbiamo messo nel volere la nostra piccola Bianca. Poi per me Nove mesi di sacrifici e a momenti l’ultimo grande quello del parto, per noi, per te, per lei! Se sapessi come mi sento mi abbracceresti e non ti staccheresti mai più…”. L’ex cavaliere over, ha “risposto” alla dedica pubblicando uno scatto e facendolo accompagnare da alcune parole: “Ti volevo e ti ho avuto Ursulina. Sognavo e speravo nella cicogna, ora aspetto solo te angelo mio… Bianca!”.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, sta per nascere Bianca

Ormai manca davvero pochissimo. Con molta probabilità nella giornata di oggi, Ursula Bennardo darà alla luce la piccola Bianca. “Come mi sto preparando per l’arrivo di Bianca? Mi sento molto strano perché è la prima femminuccia dopo due maschietti. Questo mi destabilizza. Non so come sarà. È sicuramente un’emozione nuova. Sono felicissimo”, ha raccontato Sossio Aruta a SuperGuidaTV. Poi ha svelato come hanno accolto i suoi figli ed i figli di Ursula l’arrivo della piccola: “Fortunatamente è una femminuccia e l’hanno accolta bene. Se fosse stato maschio forse ci sarebbe stata un po’ di gelosia. Bianca, invece, diventerà la principessina dei fratelli”. Dopo l’arrivo della piccola Bianca, Sossio e Ursula hanno intenzione di avere un altro figlio? L’ex cavaliere su questo punto di vista ha le idee molto chiare: “No, non ci pensare proprio. Assolutamente no. Non vogliamo fare una squadra di calcio. Ci mancava la femminuccia ed è arrivata. Stop”. In questi minuti, Ursula in questi minuti, ha voluto precisare di essere ancora in attesa: “E’ questione di ore, vi avviseremo!”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA