Ursula Bennardo ha partorito?/ Video, non è ancora nata “Sossio è emozionatissimo!”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per diventare genitori. Manca pochissimo alla nascita della loro bambina Bianca e a comunicarlo a tutti è proprio l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Sossio ha annunciato: “A tutti quelli che ci vogliono bene, a tutti quelli che ci seguono, mancano pochissime ore e io e Ursula diventeremo genitori. L’emozione è tantissima”. Pare quindi che Ursula sia ormai vicinissima al parto. E, infatti, andando sul suo profilo Instagram, la Bennardo specifica cosa sta accadendo in queste ore. “Volevo comunicarvi che ho appena visto la storia di Sossio che sta arrivando. È emozionatissimo, in uno stato… non l’ho mai visto così. È felice, ansioso e si commuove anche facilmente perché sta arrivando.” ammette l’ex dama del trono Over.

Ursula Bennardo svela: “La nostra signorina ci sta facendo degli scherzi”

Ursula Bennardo svela di aver avuto anche delle contrazioni in questi ultimi giorni: “La nostra signorina ci sta facendo un po’ di scherzi, – confessa la compagna di Sossio Aruta, che spiega – anche oggi ho avuto delle contrazioni, così come ieri. Ieri eravamo proprio convinti che stava arrivando. Comunque sono ore, non giorni ma ore sicuro. Siamo emozionatissimi”. Dunque un paio di falsi allarmi per la coppia che sono serviti però come campanello d’avvertimento: la piccola Bianca sta arrivando. Il parto, dunque, potrebbe esserci tra poche ore, probabilmente già in serata o domani. Intanto sale l’emozione della coppia nata a Uomini e Donne, in trepida attesa della loro prima bambina.





